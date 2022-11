﻿Großer Gleisausbau: Wo in Zukunft Hannovers Üstra fahren soll

Wo könnte der erste Teil eines Stadtbahnrings in Hannover entstehen? Welche Verlängerungen von Linien sind geplant? Und welche Chancen haben die Projekte? Wir haben uns die Pläne für das Üstra-Netz der Zukunft mal genauer angeschaut.

Hannover. Die Arbeiten an der Stadtbahnverlängerung nach Hemmingen sind im Plan. Im Dezember 2023 sollen die ersten Bahnen bis in den Ortsteil Westerfeld rollen. Geht es nach der Region Hannover, soll das aber nur der Anfang des Ausbaus des Netzes für die Üstra sein. Zu Details will sich die Region aktuell nicht äußern. Der aktuell diskutierte Verkehrsentwicklungsplan 2035 gibt allerdings klare Hinweise, wohin die Reise gehen könnte. Ein Masterplan ist bereits in Arbeit.