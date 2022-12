﻿HAZ-Zustellerin Angelika Derbe: Unterwegs im Dienst der Leserinnen und Leser – auch bei Minusgraden

Bei Wind und Wetter verteilt Angelika Derbe in Döhren die Tageszeitung. Sie mag es, Leser und Leserinnen in der Weihnachtszeit zu treffen.

Hannover. Am frühen Freitagmorgen sind es minus zehn Grad. Um 3.30 Uhr bereitet die Zeitungszustellerin Angelika Derbe ihre Tour durch Döhren vor. Sie trägt drei dicke Pullover, Pulswärmer und Handschuhe. Es ist kalt. So richtig kalt. Und doch nimmt sich die 50-Jährige bei jeder Zeitung Zeit. „Ich kann die Zeitung ja nicht einfach in den Briefkasten stopfen“, sagt Derbe. Im Gegenteil. Liebevoll sortiert sie zum Beispiel die Beilage der Fernsehzeitung so in die Zeitung, dass sie nicht geknickt wird. „Ich würde mir ja auch keine zerknickte Fernsehzeitung auf den Tisch legen.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Derbe trägt seit Pandemiebeginn die Tageszeitung aus. Die gelernte Friseurin ist vor allem in der Abelmannstraße und in der Helenenestraße rund um den Fiedlerplatz unterwegs. Morgens trifft sie meist nur ein paar Lieferanten für Blumengeschäfte und Supermärkte. „Es ist still und friedlich hier“, sagt die Zustellerin. Sie ärgert es nur, wenn Autos die Bordsteinabsenkungen zugeparkt haben. Dann kommt sie mit ihrem Lastenrad und den mehr als Hundert Tageszeitungen nicht auf die Gehwege. Das nervt. Wie Wind und Regen. „Gerade als Brillenträgerin.“

Zusteller der Madsack Mediengruppe feiern ihre Weihnachtsfeier Es war eine gelungene Überraschung: Zahlreiche Tannenbäume mit Lichterketten leuchteten, aus den Lautsprechern klang weihnachtliche Musik, auf zwei großen Bildschirmen flackerten Kaminfeuer und strahlten vorweihnachtliche Gemütlichkeit aus. Fleißige Helfer hatten die Alte Druckerei auf dem Verlagsgelände der Madsack Mediengruppe in ein Winterwunderland verwandelt und damit den Rahmen für die Weihnachtsfeier der Post- und Zeitungszusteller des Unternehmens geschaffen. Etwa 300 Mitarbeiter feierten in dieser Umgebung - und hatten es wahrlich verdient. Denn die vergangenen Monate hatten die Zusteller, die neben der Citipost auch die Hannoversche Allgemeine Zeitung und die Neue Presse allmorgendlich in die Haushalte der Region Hannover liefern, vor besondere Herausforderungen gestellt, wie Tim Schilling bei seiner Begrüßung erklärte. „Neben der Corona-Pandemie und dem seit dem Sommer immer deutlicher werdenden Arbeitskräftemangel haben uns schon im Januar drei Orkanstürme zu schaffen gemacht“, sagte der Leiter der Logistik in Niedersachsen. „Diese Herausforderungen haben wir nur gemeistert, weil Sie so ein echt starkes Team sind“, sagte Schilling und bedankte sich für den Einsatz.

Derbe wohnt selbst in Döhren und mag es, mit Menschen zu arbeiten. Entsprechend freut sie sich, immer wieder ihre Kunden und Kundinnen auch persönlich kennenzulernen. „Manchmal sieht man Abonnenten hinter der Scheibe winken und bekommt kleine Aufmerksamkeiten wie persönlich geschriebene Karten“, sagt Derbe. Eine schöne Wertschätzung. Gerade vor Weihnachten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Am frühen Vormittag macht Derbe erst mal Pause und schaut sich den Weihnachtsbaum auf dem Fiedlerplatz an. „Ich mag es, den Menschen die gedruckte Zeitung zu bringen.“ Sie lobt die Haptik, das Lesen selbst. „Bei uns in der Familie war es Tradition, dass die Zeitung morgens auf dem Tisch liegt.“ Die Zustellerin gibt alles, diesem Anspruch gerecht zu werden. Auch bei minus zehn Grad.