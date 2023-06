﻿Großes Kino, Hannover: So schön wird das „Seh-Fest“

Hannover. Der Sommer wird heldenhaft: Das 19. „Seh-Fest“ holt eine ganze Schar Weltenretter auf die Leinwand an der Gilde-Parkbühne, muss wegen der Pink-Konzerte im Stadion allerdings das Programm eindampfen. Es gibt also weniger Karten: Der Vorverkauf dafür beginnt am Freitag, 23. Juni, um 13 Uhr.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mit „Spider-Man: Across the Spider-Verse“ (Achtung: Animations-Ableger, 21. Juli) und „Guardians of the Galaxy Vol. 3“ (29. Juli) sind gleich zwei Hits aus dem Marvel-Universum am Start. Die Disney-Neuverfilmung von „Arielle, die Meerjungfrau“ (15. Juli) sowie das Finale am 5. August „Der Super Mario Bros. Film“ dürfte auch Familien begeistern. Wem der Sinn nicht nach Superkräften steht, wird ebenso glücklich: Den ersten Abend (14. Juli) läutet die Dramödie „Einfach mal was Schönes“ von Karoline Herfurth ein, „Der Nachname“ setzt am 20. Juli mit ähnlichem Humorkonzept den Erfolg von „Der Vorname“ fort. Weitere Hits? Gibt es: „Top Gun 2: Maverick“ (19. Juli), „Manta, Manta – Zwoter Teil“ (22. Juli), „Der Gesang der Flusskrebse“ (28. Juli), „Sonne und Beton“ (1. August) und einiges mehr – das ganze Programm gibt es unter www.seh-fest.de.

Stellen das Programm vor (v.l.n.r.): Simon Zöller, Enercity, René Schweimler, Fahrgastfernsehen, Thassilo Gehrke, Hannover Concerts, und Jürgen Wache, Hannoversche Volksbank. © Quelle: Michael Wallmueller

Das „Seh-Fest“ geht von Freitag, 14. Juli bis Samstag 5. August, der Eintritt kostet wie im Vorjahr neun Euro. Einlass ist jeden Abend ab 20 Uhr, Filmbeginn ab etwa 21.30 Uhr. Sonntags ist Pause. 1400 Gäste pro Abend können es sich vor der großen Leinwand gemütlich machen: auf Klappstühlen, Bierzeltgarnituren oder auf der Tribüne – eigene Campingstühle können auch mitgebracht werden, dafür gibt es einen gesonderten Bereich. Es gibt Verpflegung, eigenes Essen und Trinken sind erlaubt. Die Filme laufen bei fast jedem Wetter – Ausfälle gibt der Veranstalter auf seiner Facebook-Seite bekannt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Einen Besucherrekord wird es diesmal aber nicht geben: „Aufgrund der beiden Pink-Konzerte in unserer Nachbarschaft bieten wir in diesem Jahr nur 20 Spieltage für maximal 28.000 Zuschauer an,“ erklärt René Schweimler vom Fahrgastfernsehen. „Einen Rekord könnten wir jedoch brechen, im letzten Jahr waren noch 53 Tickets übrig“, erzählt Jürgen Wache von der Hannoverschen Volksbank. „Alle Abende ausverkauft, das wäre noch was!“ Karten gibt es im Ticketshop von HAZ und NP.

HAZ