﻿Großkontrolle in Hannover: Mit Kokain am Steuer – und die Freunde ausgeliefert

Hannover. Manchmal kommt zum Schicksal noch immenses Pech dazu: Ein junger Mann hat bei der groß angelegten Verkehrskontrolle am Wochenende in Hannover alle Register gezogen. Der 24-Jährige saß am Freitag nicht nur mit Kokain am Steuer, als er und sein Fahrzeug auf dem Schützenplatz genauer untersucht wurden. Stattdessen lieferte er auch noch unfreiwillig seine Freunde den Ermittlern aus.

Weil die Polizei dem Mann die Weiterfahrt untersagte, sollte ihn ein Kumpel abholen. Aber: „Plan B schlug fehl, da auch der 21-Jährige unter dem Einfluss von Kokain stand“, sagt Behördensprecherin Anne Wellhöner. Plus: „Genauso wie sein Beifahrer.“ Doch damit nicht genug: Die drei Ertappten beorderten kurzerhand einen Vierten zum Schützenplatz. Bloß: „Auch bei ihm wurde festgestellt, dass er unter dem Einfluss von Kokain stand.“ Nun wird gegen alle ermittelt.

Nichts bleibt verborgen: Spürhund Igy machte sich an zahlreichen Fahrzeugen auf die Suche nach Rauschgift. © Quelle: Frank Tunnat

Kontrolle: Fahrer kauft Drogen beim Beifahrer

Am Wochenende gab es 342 Kontrollen und 92 Blutproben. Neben der Polizei waren unter anderem der Zoll und das Gewerbeaufsichtsamt involviert. Auf dem Schützenplatz hatten sie am Freitag eine feste Kontrollstelle errichtet. Dabei fiel auch der Fahrer (26) eines Berliner Transporters auf, der unter Kokaineinfluss stand und noch Drogen bei sich hatte. „Diese hatte er zuvor seinem 24-jährigen Beifahrer abgekauft“, sagt Wellhöner. Die Staatsanwaltschaft ließ die Wohnungen durchsuchen, was weiteres Rauschgift zutage förderte.

Hinzu kamen vier Personen ohne Führerschein, ein Betrunkener und elf Tuningverstöße. Außerdem ertappte ein Team drei Erwachsene und vier Kinder (sechs Monate bis sechs Jahre) in einem Auto – alle unangeschnallt, der Nachwuchs ohne Kindersitze. Ein Transporter hatte ungekühlte Fische, Muscheln und Meeresfrüchte geladen – der Großteil verdorben. Bei der Entsorgung entdeckten die Behörden noch lebende Krustentiere. „Das Veterinäramt stellte sie sicher“, sagt Wellhöner.

Beifang: Bei ihren Kontrollen entdeckten die Polizistinnen und Polizisten auch elf Tuningverstöße. © Quelle: Frank Tunnat

Mit fast drei Promille auf dem E-Scooter

Am Samstagabend lieferte sich dann ein Betrunkener quasi selbst aus: Der 59-Jährige prallte mit dem Fahrrad an der Maschseequelle gegen einen Streifenwagen. Wellhöner: „Bei der Kontrolle pustete er 1,85 Promille.“ Den höchsten Wert mit 2,89 Promille hatte ein E-Scooterfahrer (24) an der Christuskirche. Doppeltes Pech hatte ein 20-Jähriger: Polizisten erwischten ihn, wie er vor der Kontrolle mit dem Beifahrer die Plätze tauschte – wie schon am Freitag. Denn: Er besitzt keinen Führerschein und wurde innerhalb eines Jahres schon achtmal ertappt.

