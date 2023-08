﻿Großkontrolle in Hannover: Polizei zieht Autofahrer aus dem Verkehr

Fahrtüchtigkeit wird geprüft

Mit vereinten Kräften: Die Polizei und weitere Sicherheitsbehörden kontrollieren am Freitag im großen Stil Autofahrerinnen und Autofahrer in Hannover.

Wer am Freitag in Hannover mit dem Auto unterwegs ist, muss mit einer Verkehrskontrolle rechnen. Die Polizei und weitere Sicherheitsbehörden führen eine präventive Großkontrolle am Schützenplatz durch. Autofahrerinnen und Autofahrer werden unter anderem auf Drogen und Alkohol getestet.

