Hauptbahnhof

Am Hauptbahnhof Hannover sind zahlreiche Züge verspätet.

Bahnreisende brauchen derzeit viel Geduld. Am Hauptbahnhof in Hannover fährt am Freitagabend ein Großteil der Züge verspätet ein, einige Bahnen fallen sogar aus. Grund sind mehrere Störungen.

