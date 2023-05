﻿Großübung „Air Defender 23“: Elf C-130 „Hercules“ landen in Wunstorf

Luftwaffe

Ankunft in Deutschland: Eine Maschine der Illinois Air Guard landet am Mittwoch am Fliegerhorst Wunstorf.

Es wird voll am Fliegerhorst Wunstorf: Anlässlich der Großübung „Air Defender 23“ sind am Mittwoch sieben US-Transportmaschinen des Typs C-130 „Hercules“ in der Region Hannover gelandet. Bis Freitag folgen weitere. Der Bundeswehr-Standort ist das Logistikdrehkreuz des Manövers.

