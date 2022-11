﻿Grün-Rot einigt sich: So viel sollen Anwohnerparkplätze in Hannover künftig kosten

Parken nur mit Ausweis: Anwohnerparkzonen wie hier im Nikolaiviertel nahe dem Astor-Kino will die Stadt auch in anderen Stadtteilen einrichten.

Die Stadt Hannover will mehr Geld aus Parkgebühren einnehmen – auch in Anwohnerparkzonen. Grün-Rot im Rat hat sich jetzt auf eine Preisstaffel geeinigt. Je schwerer das Fahrzeug, desto mehr Geld müssen Halter bezahlen. Die Grünen wünschen sich, dass künftig kein Parkplatz in Hannover mehr kostenlos bleibt.

