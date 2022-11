﻿Grün-Rot will Regeln für Straßenmusik in Hannover lockern – Kritik von Geschäftsleuten

Straßenmusik: So regeln es andere Städte

Rot-Grün in Hannover will die Regeln für die Straßenmusik lockern, im Vergleich zu anderen Städten sind die Auflagen in der Landeshauptstadt in etwa vergleichbar mit denen in anderen Städten. Ein paar Beispiele: Für die Ausübung der Straßenmusik gibt es in Braunschweig keine gesonderte Erlaubnis. Besondere schriftliche Regelungen, etwa in der Sondernutzungssatzung, gibt es zu dem Thema auch nicht. Gleichzeitig darf jedoch keine unverhältnismäßige Störung von Bewohnern, Passanten und Geschäftstreibenden stattfinden, beispielsweise durch Verstärkeranlagen. Auch Tonträger dürfen nicht verkauft werden.

In Wolfenbüttel ist die Ausübung von Straßenkunst genehmigungsfrei, sofern dazu keine festen Aufbauten oder ähnlich wirkende technische Hilfsmittel benutzt werden. Ein Verweilen an einer Stelle sollte eine Stunde nicht überschreiten. In Salzgitter haben sich Straßenmusiker an Folgendes zu halten: Elektroakustische Verstärker dürfen nicht eingesetzt werden, gewerbsmäßige Auftritte sind nicht erlaubt. Dazu zählt auch der Verkauf von CDs, Schallplatten und Ähnlichem, die maximale Verweildauer an einem Standort beträgt 20 Minuten, danach ist eine ebenso lange Pause einzulegen. Der neue Standort muss vom alten Standort so weit entfernt sein, dass Darbietungen am vorherigen Standort nicht mehr gehört werden können. Und: Die Benutzung lauter Rhythmusgeräte wie Trommeln ist nicht gestattet. An Werktagen ist Straßenmusik in der Zeit von 10 bis 20 Uhr gestattet; an Sonn- und Feiertagen nur nach den üblichen Gottesdienstzeiten.

Die Stadt Wolfsburg schreibt vor, dass die Musiker ihren Standort nach einer halben Stunde wechseln müssen. Ruhezeiten (keine Musik) gibt es von 13 bis 15 Uhr und von 22 bis 7 Uhr morgens. Es dürfen keine Verstärker benutzt werden und die Lautstärke ist so zu beschränken, dass es keine Belästigung der Anwohner gibt. Zudem ist der Verkauf von CDs oder anderen Tonträgern nicht erlaubt, auch das Musizieren auf dem Wochenmarkt ist verboten.

In Goslar sind Musik-, und sonstige Kunstdarbietungen von mehr als 30 Minuten Dauer nach der Sondernutzungssatzung unzulässig, sofern innerhalb dieser Zeit kein Ortswechsel vorgenommen wird. Der neu gewählte Standort muss dann mindestens 200 Meter vom vorherigen Standort entfernt sein. In Helmstedt schließlich gibt es keine konkreten Regularien für Straßenmusiker. Die Stadt achtet lediglich darauf, dass an einer Stelle nicht länger als 30 Minuten gespielt wird, um die Anwohner nicht zu stören.