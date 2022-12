﻿Grün-rote Änderungswünsche: Das bleibt vom Sparpaket der Stadt Hannover übrig

Hannover. Schließung von Kulturstätten, weniger Zuschüsse für Vereine, Anstieg von Steuern – die Stadtspitze hat vor mehreren Wochen einen harten Spar- und Konsolidierungskurs vorgegeben. „Wir haben hier ein Paket, das wehtut, das Verzicht bedeutet“, kündigte Kämmerer Axel von der Ohe (SPD) Mitte Oktober an. Aber daran führe angesichts der katastrophalen Haushaltslage kein Weg vorbei. Mit mehr als 200 Millionen Euro steckt die Stadt Hannover am Ende des Jahres voraussichtlich in den Miesen.

Nach vielen Debatten und internen Streitereien haben sich Grüne und SPD nun auf gemeinsame Änderungswünsche geeinigt. An einigen Stellen gibt die Ratskoalition eine sanftere Gangart vor, manche Härten hat sie gestrichen, aber vieles wird auch durchgewunken, sodass der Sparkurs im Wesentlichen bleibt. Das Gesamtpaket nebst den grün-roten Änderungen hat der Finanzausschuss am Mittwoch mehrheitlich beschlossen.

Kritik aus der Opposition

Einig sind sich die Haushaltspolitiker der Fraktionen darin, dass ein Sparkurs rechtlich notwendig sei, ansonsten würde die Kommunalaufsicht, eine Behörde des Innenministeriums, der Stadt keine Kredite mehr gewähren. „Aber Spaß macht es niemandem, sich mit einem Spar- und Konsolidierungspaket zu beschäftigen“, sagt Grünen-Finanzpolitiker Norbert Gast in der Ausschusssitzung. Während SPD und Grüne betonen, dass sie nur leichte Änderungen am ursprünglichen Konzept vorgenommen haben, kommt Kritik aus der Opposition. Die CDU wirft der Stadt und Grün-Rot vor, die Menschen über Grundsteuererhöhung und dem Ausweiten von Parkzonen stärker zu belasten. Die Stadt solle im Gegenzug mehr bei sich selbst sparen, etwa ein Dezernat streichen, schlägt CDU-Finanzexperte Lars Pohl vor. Auch die FDP wehrt sich gegen eine Steuererhöhung. Die Fraktion Die Partei/Volt sorgt sich, dass die Stadt bei den freiwilligen Leistungen allzu viel kürzt, sodass Vereine auf der Strecke bleiben.

Was bleibt nun vom ursprünglichen Sparpaket übrig? Hier ein Überblick.

Grundsteuer: Einen wesentlichen Beitrag zur Entlastung des Haushalts lässt Grün-Rot unangetastet. Den geplanten Anstieg des Grundsteuerhebesatzes um rund 100 Punkte winkt die Ratskoalition durch. Das bringt der Stadt Mehreinnahmen von 25 Millionen Euro pro Jahr. Eigentümer können die Steuer auf Mieter abwälzen. Dem Vernehmen nach war innerhalb der Koalition durchaus im Gespräch, den Anstieg abzumildern. Aber man habe sich nicht darauf einigen können, wie der Ausfall von Mehreinnahmen kompensiert werden könne, heißt es aus der Koalition. Tatsächlich hatte Kämmerer von der Ohe die Ratspolitiker ermahnt: Wenn ihr an einer Stelle eine Entlastung streicht, müsst ihr angeben, woher das Geld an anderer Stelle kommen soll. Von der Ohe weist in der Sitzung des Finanzausschusses darauf hin, dass neun weitere Kommunen in der Region Hannover ihre Grundsteuer angehoben haben.

Bettensteuer, Vergnügungssteuer: Die Steuer auf Hotelübernachtungen (Bettensteuer) macht Grün-Rot mit, will das dadurch eingenommene Geld aber anders verteilen: Statt 2,5 Millionen Euro sollen 3 Millionen Euro ins Stadtmarketing fließen. Mit dem Rest der Steuereinnahmen – etwa 7 Millionen Euro – darf die Stadt Haushaltslöcher stopfen. Bei der Vergnügungssteuer sattelt Grün-Rot noch etwas drauf, sodass die Stadt 1,75 statt 1,5 Millionen Euro einnimmt.

Zuschüsse für Vereine: Die Stadt wollte ursprünglich die Zuschüsse für Vereine, Verbände und Initiativen um 8 Millionen Euro kürzen. Hier drückt Grün-Rot auf die Bremse und meint: 6 Millionen Euro weniger reichen auch.

Schulbiologiezentrum: Die Stadtspitze hatte hier harte Einsparungen angekündigt. Mitarbeiter befürchteten, dass die Einrichtung aufgegeben werden muss. Grün-Rot betont, dass das Schulbiologiezentrum erhalten bleibt, aber die Ratskoalition wünscht sich eine Modernisierung. Zudem sollen für die Nutzung "Entgelte eingeführt werden", wie es im grün-roten Antrag heißt.

Erhalt: Das Schulbiologiezentrum bleibt bestehen. © Quelle: Nancy Heusel

Kommunales Kino: Das Kommunale Kino galt als eine von mehreren städtischen Einrichtungen, die auf einer Streichliste standen. Grün-Rot betont, dass das Kino im Künstlerhaus bestehen bleibt, aber es müsse auch mehr Menschen ansprechen und somit die Einnahmen erhöhen.

Freizeitheime/Jugendzentren: Freizeitheime und Jugendzentren aufzugeben, war für die Stadtspitze kein tabu mehr. Daran ändert die Ratskoalition nichts, wünscht sich aber einen sanfteren Weg. "Vorrangiges Ziel" sei nicht die Schließung von Heimen, vielmehr müsse das Profil einzelner Einrichtungen geschärft werden, heißt es jetzt. Jugendzentren sollten "gegebenenfalls" geschlossen werden, heißt es im Antrag von Grün-Rot.

Bezirksräte: Ein Vorschlag der Stadtspitze war, einige der 13 Stadtbezirksräte zusammenzulegen, um dadurch die Verwaltung zu entlasten und Stellen einzusparen. Dem schiebt Grün-Rot einen Riegel vor. Begründung: Es entstünden zu große Bezirke, die ehrenamtliche Politiker und Bezirksbürgermeister nicht mehr bewältigen könnten. Allerdings schließt Grün-Rot nicht aus, den Rotstift anzusetzen: Die Stadt solle prüfen, ob nicht die Zahl der Verwaltungskräfte, die sich um die Gremien kümmern, zugunsten einer "Poollösung" reduziert werden könne.

Wird Anwohnerparkzone: Die Straße „Auf dem Emmerberge“ in der Südstadt. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Parkgebühren: Mit ihrer Idee, Anwohnerparkzonen kräftig auszuweiten, rennt die Stadtspitze bei Grün-Rot offene Türen ein. Die Koalition wünscht sich nun ein gestaffeltes Preismodell nach dem Motto: Je schwerer das Fahrzeug, desto höher die Kosten für einen Anwohnerparkausweis. Bis Mitte des Jahrs soll die Stadt ein Modell erarbeiten. Zudem haben die Bezirksräte bei der Planung von Anwohnerparkzonen ein Wort mitzureden.

Altersversorgung Stadtmitarbeiter: Viel Unmut beim Personalrat hat sich die Rathausführung mit dem Vorschlag eingehandelt, dass alle Stadtmitarbeiter künftig 2,5 Prozent ihres Bruttogehalts in die Zusatzversorgungskasse einzahlen sollen. Bisher hat das die Stadt übernommen. Diese Idee winkt Grün-Rot ohne Änderungen durch.