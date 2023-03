﻿Gründach auf dem Parkhaus Schmiedestraße? Das sagen Interessierte zum Projekt

Hannover. Die Pläne für das 3 Millionen Euro teure Gründach auf dem Parkhaus Schmiedestraße werden konkreter. Nächstes Jahr soll Baustart sein – am Mittwochabend haben Stadtverwaltung und Landschaftsarchitekten einen Einblick in den Planungsstand gewährt und erste Meinungen eingeholt.

City-Roofwalk in Hannover: Pläne werden konkret

Gut 50 Interessierte waren der Einladung der Stadt gefolgt – und haben dem Konzept Applaus gezollt. Begriffe wie „Grüne Oase“ und „Naturparadies“ machten die Runde. Allerdings gab es auch Sorgen.

Eine unmittelbare Anwohnerin trieb die Frage um, ob der Dachgarten rund um die Uhr offen sein werde und was die Stadt gegen mögliche Lärmbelästigungen unternehmen werde, „wenn sich über Nacht fünf junge Leute mit einer Kiste Bier dort oben vergnügen“. Ulrich Prote, Leiter des städtischen Fachbereichs Umwelt und Stadtgrün, entgegnete, dass man dies abwarten wolle. Wenn es Probleme gebe, könne der Zugang zeitlich beschränkt werden oder der Ordnungsdienst patrouillieren.

Ruhezone oder Aktionsraum?

Ein anderer wollte wissen, ob die Brückenidee zum bisherigen Galeria-Grundstück auch dann funktionieren werde, wenn dort ein höherer Neubau als bisher realisiert werden sollte. Prote sagte, die Stadt werde dazu Gespräche führen. Wieder andere wollten wissen, wie hoch die Einnahmeverluste von Hanova durch die wegfallenden Parkgebühren sind (offenbar gering, das oberste Deck ist kaum ausgelastet) und ob Fassadenbegrünung möglich sein wird (schwierig wegen Denkmalschutz).

Pläne werden diskutiert: Umwelt-Fachbereichschef Ulrich Prote in der Versammlung. © Quelle: Elena Richert

Zentrale Fragestellung für den städtischen Fachbereichschef Prote und die Landschaftsarchitektin Julia von Vietinghoff vom Planungsbüro Reichwaldt war, ob es auf dem Dach eine größere Aktionsfläche etwa für Kulturveranstaltungen geben soll, oder ob die Aufenthaltsflächen besser wie kleine Inseln verteilt werden sollen. Daran hängt auch die Nutzungsausrichtung. „Wie groß wird das Maß an Ruhe oder an Gemeinschaft? Wird es eher Raum für Aktionen geben, oder steht die Interaktion mit der Natur im Vordergrund?“, skizzierte von Vietinghoff die Pole.

Viele Anregungen für die Planer

Bei den Besucherinnen und Besuchern des Infoabends ging die Haltung eher dahin, auf dem Dach viel Natur wirken zu lassen und eher weniger Raum für Aktionen vorzuhalten. „Dafür gibt es in der Stadt schon genug versiegelte Flächen – auf dem Dach sollte mehr Naturraum sein“, sagte eine Frau. Trotzdem existieren viele Wünsche. Etwa nach kleinen Kinderspielflächen und Raum für Umweltbildung. Dazu Holzliegen, damit man den Blick in den Himmel genießen kann, und möglichst viele Sitzgelegenheiten. Ob diese aber eher im Grün als Rückzugsort separiert stehen sollen oder doch besser so, dass man miteinander ins Gespräch kommen kann, da gab es verschiedene Ansichten. Die Planerinnen und Planer müssen nun schauen, wie sie mit den teils widerstrebenden Ansprüchen zurecht kommen. Entscheiden wird am Ende ohnehin die Politik.

Begehung auf dem Parkhausdach

Bereits am Nachmittag hatte die Stadt eine öffentliche Begehung der Dachfläche angeboten. Knapp 20 Interessierte hatten von der Möglichkeit Gebrauch gemacht. Ein Teilnehmer schwärmte danach: „Ich hatte mir die Fläche vorher auf Google angeschaut – aber wenn man sie live sieht, dann erkennt man erst die Größe.“ Etwa 3200 Quadratmeter umfasst das Dach – bisher eine triste Betonfläche, bald vielleicht frisch begrünt.

„Ich bin gespannt, wie es hier nachher aussieht“, sagte bei der Begehung etwa Künstler Jascha Müller. Toll sei, dass Hannover einen „versteckten Ort“ schaffe, auf dem Begegnungen ohne kommerzielle Gastronomie möglich würden, findet der 44-Jährige. Regina Dirichs, die in Isernhagen wohnt und in der Innenstadt arbeitet, fragte sich hingegen, wie sich die geplante Pflanzenwelt mit den großen Mobilfunkantennen auf dem Parkhausdach vertragen werde. Die Frage konnte ihr aber niemand beantworten.

Grünes Dach auf dem Parkhaus Schmiedestraße: Das Büro Rehwaldt Landschaftsarchitekten hat zwei verschiedene Entwürfe für den City-Roofwalk in der Altstadt erarbeitet. Dies ist das Motiv ohne eine platzartige Aktionsanlage im Vordergrund. © Quelle: Rehwaldt Landschaftsarchitekten + Helge Krückeberg Fotografie

Blicke in die Wohnraumfenster?

Auch direkte Anlieger waren gekommen. Julia Döring (29) und Sebastian Bihler (31) leben in den unmittelbar angrenzenden Miethäusern an der Knochenhauerstraße – und sind ein bisschen in Sorge, dass künftige Gründachflaneure ihnen ständig in die Wohnung gucken. Zwar finde sie „die Idee großartig, das Dach anders zu nutzen“, sagte Döring. Hannover schaffe eine echte Attraktion. Aber täglich neugierige Blicke in ihre Wohnung könne sie sich schwer vorstellen.

Wird bald ganz anders aussehen: Auf dem Parkhausdach soll es grün werden. © Quelle: Elena Richert

Ihr Partner hat einen einfachen Vorschlag gegen die Beobachtungsproblematik: „Wenn man die begehbaren Bereiche nicht direkt an den Rand des Parkhausdaches führt, sondern etwas Abstand lässt, dann versperrt die Fassadenbrüstung den direkten Blick nach unten“, sagt er. Kurios: Bei den Nachbarn im Nordbereich des Parkhauses haben die Planer genau diesen Planungstrick angewandt, um neugierige Blicke zu vermeiden. Im Westen zur Knochenhauerstraße aber sollen die Wege nach bisheriger Planung bis direkt an die Brüstung geführt werden.

Eröffnung für 2025 geplant

Aber möglicherweise wird ja auch nochmal umgeplant. Die Stadt will alle Hinweise und Vorschläge sammeln und in die Planung und Genehmigung einfließen lassen, über die die Kommunalpolitik entscheiden wird. Nächstes Jahr sollen dann Baufirmen gesucht werden und die ersten Arbeiten beginnen. 2025 könnte Hannover dann seinen ersten City-Roofwalk in der Altstadt haben.