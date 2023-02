Gründer der magaScene Reinhard Stroetmann ist tot

Hannover. Mit der Erfolgsgeschichte des Stadtmagazins magaScene, das er im Februar 1985 erstmals herausgab, ist Reinhard Stroetmann untrennbar verbunden. Jetzt ist der „Vater der magaScene“ im Alter von 71 Jahren nach langer, schwerer Krankheit verstorben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bereits 1974 setzte Stroetmann mit dem Stadtmagazin Spanner das erste mediale Ausrufezeichen. Der leidenschaftliche Musiker reagierte dabei auf seine ganz persönliche Art darauf, dass die großen Tageszeitungen der Stadt die kleinen Konzerte der Musikszene sowie die Veranstaltungen der kleinen Bühnen nicht ankündigten.

„Wenn man nicht für teures Geld inserieren wollte, musste man Handzettel verteilen oder Plakate kleben“, erzählte Stroetmann anlässlich des 35-jährigen Bestehens der magaScene vor gut zwei Jahren. „Also habe ich dann überlegt, wie man die Konzerte anders bewerben kann.“ In der im Aufbruch befindlichen hannoverschen Musikszene traf der umtriebige Macher mit seinem Stadtmagazin genau den richtigen Nerv. Als die aufstrebende Rockband Scorpions 1978 ihren neuen Gitarristen Matthias Jabs vorstellte, tat sie das exklusiv im Spanner.

Und auch seine eigene Musikerkarriere setzte Stroetmann, der lange Zeit eine Hälfte des Musikduos „Arbeitstitel Knochen“ war, fort. Unter dem Bandnamen „Piefke&Pafke und die Jungs aus der Dunkelkammer“ feierte er 1983 gemeinsam mit Manfred Wieczorke und Detlev Schmidtchen seinen größten Erfolg: Das Lied „… und es geht ab“, eine Parodie auf die Neue Deutsche Welle, schaffte es bis auf Platz 58 in den deutschen Single-Charts.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dank seines sicheren Gespürs für die Bedürfnisse der Kulturszene und einem gesunden Maß an kaufmännischem Geschick blieb Stroetmann auch mit dem Nachfolger des Spanner, dem 1985 erstmals erschienenen Stadtmagazin magaScene, ein echter Vorreiter in der Branche. Unter anderem brachte der Verleger in den folgenden Jahren das Studentenmagazin uniScene, die jazzScene und das Kulturmagazin Hannover Live heraus. Das Expo-Sonderheft mit den Terminen der Weltausstellung war für viele Besucher im Jahr 2000 ein unverzichtbarer Leitfaden.

Und auch darüber hinaus prägte er die hannoversche Medienlandschaft sowie das Stadtgeschehen. So wurde Stroetmann 2016 beim „Festival der Sinne“ mit dem Gastro-Award für seine großen Verdienste um die lokale Gastronomie ausgezeichnet. Wenige Jahre später zog sich Stroetmann aus gesundheitlichen Gründen aus dem Verlag zurück, dem er auch danach noch einige Zeit in beratender Funktion zur Seite stand. Seiner Leidenschaft für das Blattmachen blieb er aber bis zuletzt treu. Noch bis kurz vor seinem Tod brachte Reinhard Stroetmann in Eigenregie ein kleines Kulturmagazin heraus.

Jetzt hat die hannoversche Medienszene eine seiner prägenden Persönlichkeiten verloren.