﻿Grüne frustriert über Tiefbauamt: „Hier läuft in Hannover grundsätzlich etwas schief“

Der neue Radweg an der Herschelstraße ist schmaler als vor dem Umbau. Am Schiffgraben und an der Berliner Allee werden Radfahrer und Fußgänger auf komplizierte Umwege geschickt. „Deprimierend“ finden das Hannovers Grüne – und äußern deutliche Kritik am Tiefbauamt.

Hier ist Schluss: Am Schiffgraben hat die Stadt den Bürgersteig wegen der Ärztehaus-Baustelle komplett gesperrt.

Hannover. Der neu gepflasterte Radweg an der Herschelstraße ist schmaler als vor dem Umbau. Im Bereich Schiffgraben und Berliner Allee müssen Radfahrer und Fußgänger aufgrund von Baustellen komplizierte Umwege fahren, während daneben die Autos ungestört rollen. Bei den Grünen in Hannovers Rat wächst aufgrund solcher Vorkommnisse die Verärgerung über das Tiefbauamt. „Das ist wirklich deprimierend“, kritisiert Grünen-Verkehrsexpertin Julia Stock.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Sie fordert: „Durch das Tiefbauamt muss ein Riesenruck gehen“. Noch immer werde dort bei der Planung und an Baustellen regelmäßig der Autoverkehr bevorzugt. Wenn die Verkehrswende gelingen solle, müssten Vorhaben jedoch „von der anderen Seite aus gedacht werden. Aber das passiert nicht“, ärgert sie sich. Es fehle auch eine Stelle, die die Planungen daraufhin überprüfe, ob Projekte „im Sinne des Rad- und Fußverkehrs“ seien. Das müsse sich ändern.

Herschelstraße: Eine von drei Autospuren für Radfahrer?

Für Stock steht fest: „Hier läuft in Hannover grundsätzlich etwas schief“. Beim nur 1,60 Meter und an einigen Stellen sogar nur 1,50 Meter breiten Radweg neben der neuen Stützwand des Bahndamms an der Herschelstraße hätte es aus Sicht der Grünen viel Spielraum für Verbesserungen gegeben. Auf einem großen Teil des Abschnitts zwischen Celler Straße und Arndtstraße wäre es nach Einschätzung Stocks möglich gewesen, „eine von drei Fahrspuren zu nehmen und darauf einen Radweg einzurichten“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ganz schön schmal: Der neu gepflasterte Radweg an der Herschelstraße. © Quelle: Nancy Heusel

„Nicht zumutbar“ sei auch die Sperrung des Schiffgrabens für Radfahrer und Fußgänger, stadtauswärts zwischen Lavesstraße und Berliner Allee. Dort sollen diese Radweg und Bürgersteig auf der anderen Seite in beiden Richtungen nutzen. „Der Radweg dort ist schon in eine Richtung kaum zumutbar“, kritisiert Stock.

Tiefbauamt: „Insgesamt deutliche Verbesserung“

Tiefbauamtschef Andreas Bode verteidigte am Rande eines Termins zum Baufortschritt der neuen Veloroute 5 nach Anderten das Vorgehen seiner Behörde. Er sieht an der Herschelstraße „insgesamt eine deutliche Verbesserung“, weil der Radverkehr nun nicht mehr auf der Straße, sondern auf dem Bürgersteig geführt werde. Für einen durchgehenden, breiteren Radweg hätte man Bäume am Straßenrad fällen müssen. Aus Sicht der Stadt „nicht verhältnismäßig“.

Die Sperrung des Rad- und Fußwegs am Schiffgraben hält auch Bode für schwierig. Da diese jedoch nur bis Mitte April bleiben soll, hält der Tiefbauamtschef die Einschränkungen für zumutbar. „Wenn das für einen längeren Zeitraum notwendig gewesen wäre, hätte man eine andere Lösung finden müssen“, erklärte er.