﻿Grüne-Welle-App: Trafficpilot soll jetzt in Hannover durchstarten

Hannover. „Weniger Stop, mehr Go“ lautet der Werbeslogan der in Hannover nutzbaren Verkehrs-App Trafficpilot. Da hat die Stadt viel Geld reingesteckt, um Verkehrsteilnehmern möglichst oft eine grüne Welle zu ermöglichen – doch die Bilanz nach einem Jahr glänzt nicht. Das könnte sich nun ändern.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die vom Bundesverkehrsministerium geförderte Handy-App Trafficpilot der Münchener Software-Firma Gevas zeigt Auto- und Radfahrern an, ob sie beim derzeitigen Fahrtempo die nächste Ampel bei Grün- oder bei Rotlicht erreichen. Dann können sie ihr Tempo gegebenenfalls anpassen und müssen an der nächsten Ampel nicht halten. Zumindest ist laut Stadt „die Wahrscheinlichkeit dafür sehr hoch“.

Ausweitung steht kurz bevor

Die Trafficpilot-App ist in Hannover im Juni 2022 an 44 Ampelanlagen in Betrieb gegangen, inzwischen sind laut Stadt 70 Anlagen angeschlossen, „die über eine so gute Prognosequalität verfügen, dass sie den Nutzenden angezeigt wird“. Die Innenstadt sei inzwischen komplett abgedeckt, auf dem Cityring soll das Vorhersagesystem nun auch für den Radverkehr funktionieren.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Laut Nicola Lehnhoff, Leiterin des Verkehrsmanagements, wird die Zahl der einbezogenen „Knotenpunkte“ binnen gut zwei Wochen schon bei etwa 200 liegen. Dann seien auch „alle wichtigen Ausfallstraßen mit drin“.

Bislang nur sehr geringe App-Nutzung

Genutzt wird die Grüne-Welle-App bislang eher wenig: Laut Auskunft der Stadt rund 150-mal im Monat. Im Schnitt also 5-mal am Tag. Allein der Einstieg und die bisherige Erweiterung des Systems haben 80.000 Euro gekostet, die Hälfte davon kam als Förderzuschuss von dem Programm „Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme“ des Bundesverkehrsministeriums.

Die Stadt gibt sich aber zuversichtlich, was die Entwicklung des Grüne-Welle-Assistenten betrifft: „Die Nutzerzahl von 150 je Monat ist momentan noch sehr gering“, gesteht sie ein. Der Grund sei die „bisher eher geringe Netzabdeckung“.

Hoffnung auf steigende Nutzung

Das mit der Netzabdeckung – also der Zahl einbezogener Ampelanlagen – ändert sich ja gerade. Lehnhoff hofft daher, dass „mit zunehmender Zahl integrierter Lichtsignalanlagen auch die Zahl der Nutzer steigen wird, weil der Nutzen gestiegen ist“. Die Landeshauptstadt plant dann „auch weitere Veröffentlichungen zu dem Thema, um die Verbreitung zu forcieren“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wichtiger Schritt zur Digitalisierung des Verkehrs

Der Einsatz der Grüne-Welle-App sei „ein wichtiger Schritt Richtung Digitalisierung des Verkehrs in Hannover“, sagt die Verkehrsexpertin. Und da sei ein Ziel, möglichst viele Daten zu sammeln und sie dann nutzbar zu machen. Das biete Trafficpilot, denn mit dem System biete sich die Gelegenheit, „die gewonnenen Daten auch an die Fahrzeuge und Verkehrsteilnehmer zu übermitteln“. Genau in diese Richtung laufe ja beim Verkehrsmanagement der Zukunft alles.

Kosten für Ampelaufrüstung fallen ohnehin an

Die Kosten für die Aufrüstung der Ampeln rechnet die Stadt nicht der App zu: Bei den Investitionen für deren Modernisierung handele es sich „um Maßnahmen, die unabhängig vom Trafficpilot ohnehin im Rahmen des Betriebs der Anlagen kontinuierlich notwendig sind.“ Derzeit werde untersucht, welche Ampeln noch für das System geeignet seien und diese dann nach und nach zugeschaltet – nicht jede Anlage liefert schon so gute Daten, dass die Prognose für Rot oder Grün als zuverlässig gilt.

Lesen Sie auch

System soll mindestens 20 Jahre laufen

Lehnhoff hegt unterdessen die Hoffnung, „dass das System sich weiter am Markt behauptet und auf Dauer bestehen bleibt – wir sprechen da von mehr als 20 Jahren!“ In Deutschland ist die App derzeit laut Anbieter außer in Hannover – wo sie noch als Testbetrieb geführt wird – in fünf Städten im Einsatz (darunter Frankfurt am Main, Düsseldorf, Kassel), dazu in den österreichischen Städten Salzburg und Wien.

HAZ