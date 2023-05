﻿Grüne Welle auf Celler Straße soll Radfahrern Schwung geben

Hannover. Einfach weiter strampeln, den Schwung bergab nutzen und mühelos die Steigung nehmen – das soll demnächst auf der Celler Straße möglich werden. Auf Antrag von Grünen und SPD hat der Bezirksrat Mitte kürzlich beschlossen, dass die Stadt eine grüne Welle für Radler entlang der Celler Straße zwischen Hamburger Allee und Herschelstraße schaltet. Die CDU blieb skeptisch, ob so etwas funktioniert.

Mühsamer Anstieg nach roter Ampel

Tatsächlich seien die Ampeln an der Kreuzung Hamburger Allee/Celler Straße und Celler Straße/ Herschelstraße meist so getaktet, dass Radfahrer in Richtung Klagesmarkt spätestens in Höhe Herschelstraße halten müssten, sagte Grünen-Bezirksratsfrau Reinhild Muschter. „Ganz gleich, wie schnell ich fahre, dort stehe ich fast immer“, erklärte sie. Das sei aber genau der Punkt, an dem es nach der Bahnunterführung recht steil nach oben gehe, sodass der Antritt für Radfahrer mühsam werde.

Müssen Radler in gleichem Tempo unterwegs sein für grüne Welle?

Bei den anderen Bezirksratsfraktionen stieß die Initiative von Rot-Grün auf Wohlwollen, doch Zweifel blieben. „Ich glaube nicht, dass eine grüne Welle für Radfahrer funktioniert“, sagte CDU-Fraktionschef Martin Hoffmann. Das Tempo von Radlern variiere zu stark. Da gebe es Rennradfahrer und E-Biker, die mit hoher Geschwindigkeit unterwegs seien, aber auch gemütliche Hollandradfahrer. Bei einer grünen Welle komme es darauf an, dass sich alle Verkehrsteilnehmer in ähnlichem Tempo bewegten. Dem widersprachen die Grünen. Es habe sich in anderen Städten gezeigt, sagten sie, dass grüne Wellen auch für Fahrradfahrer möglich sind.

Tatsächlich experimentiert die Stadt Hamburg derzeit mit abgestimmten Ampelschaltungen für den Radverkehr. Im vergangenen Jahr hat die Stadt auf einer Veloroute insgesamt elf Ampeln synchronisiert, sodass Radler schneller als bisher durchkommen. Zugrunde liegt den Berechnungen aber ein Durchschnittstempo von 18 Kilometern pro Stunde. Wer wesentlich schneller oder langsamer unterwegs ist, muss häufiger halten. Auch auf anderen Velorouten hat die Stadt Hamburg Ampeln aufeinander abgestimmt, um den Fahrradverkehr zu verflüssigen.

„Verbesserung für alle“

Im Bezirksrat Mitte fragte sich die FDP, ob die grüne Welle entlang der Celler Straße nur für Radfahrer gelten solle. Grüne und Sozialdemokraten winkten ab. „Die Regelung wäre für alle Verkehrsteilnehmer auf der Celler Straße eine Verbesserung“, sagte Muschter. Die Stadt Hannover muss jetzt auf den Wunsch des Bezirksrats reagieren. Bindend ist der Beschluss nicht.

HAZ