Hannover

Mit einem Kraftakt hat die Stadtverwaltung die Notsicherung der brüchigen Asphalt-Altstollen in Ahlem vorgenommen. 571 Bohrungen wurden allein am Südstollen gesetzt. Jetzt weiß man: An den Privathäusern entstanden dadurch kaum Schäden. In Kürze geht es an Mittel- und Nordstollen weiter.