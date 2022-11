﻿Grünen-Vorstand in Hannover setzt Verjüngungskur fort

Greta Garlichs und Ludwig Hecke haben den Stadtverband der Grünen durch ungewöhnlich schwierige Zeiten geführt. Nun geben sie die Ämter weiter: Der Parteitag der Stadt-Grünen wählte am Sonnabend im Freizeitheim Vahrenwald ein neues Vorstands-Duo.

Wechsel im Vorstand des Grünen-Stadtverbands in Hannover (v. li.): Greta Garlichs /26) und Ludwig Hecke (63) geben die Ämter als Vorsitzende weiter an Leon Flores Monteiro (23) und Claudia Görtzen (39).

Hannover. Vor zwei Jahren galt die Wahl der damals relativ unerfahrenen Grünen-Politikerin Greta Garlichs zur Stadtverbandsvorsitzenden in Hannover als Überraschung. Die heute 26-Jährige und ihr Co-Vorstand Ludwig Hecke (63) haben den Staffelstab jetzt weitergegeben – an Claudia Görtzen (39) und Leon Flores Monteiro (23). Der Abschied war auch etwas emotional.

Grünen-Stadtverband Hannover: Garlichs und Hecke gehen ...

Garlichs gilt als Ausnahmetalent mit viel politischem Gespür. Gemeinsam mit dem erfahrenen Politstrategen Hecke – der studierte Pädagoge aus Hannover brachte es beruflich bis zum Staatssekretär im Kultusministerium in NRW – hat sie den Stadtverband durch ungewöhnlich schwierige Zeiten geführt. Kniffeligster Höhepunkt war der Bruch der Rathauskoalition 2021, als mutmaßlich FDP-Ratsleute die Wahl der Grünen-Dezernentin Anja Ritschel sabotierten und damit den Grünen-OB Belit Onay düpierten.

Vorstand des Grünen-Stadtverbands in Hannover gibt die Ämter weiter: Greta Garlichs (26) und Ludwig Hecke (63). © Quelle: Conrad von Meding

Garlichs will dem Grünen-Stadtverband zwar erhalten bleiben, übernimmt aber in Berlin den Job als Büroleiterin einer Bundestagsabgeordneten und reduziert daher die ehrenamtlichen Aufgaben in der Heimat. Hecke hatte den Co-Vorsitzendenposten 2018 übernommen, aber damals schon vereinbart, dass er dies nur für begrenzte Zeit machen wolle – schließlich müsse Platz für eine neue Generation sein.

... und machen Platz für Görtzen und Flores Monteiro

Dieser Generationswechsel ist jetzt endgültig vollzogen. Der Parteitag der Stadt-Grünen wählte am Sonnabend im Freizeitheim Vahrenwald die Versicherungsmathematikerin Görtzen und den bisherigen Sprecher der Grünen Jugend Hannover, Leon Flores Monteiro, zum neuen Vorstandsduo.

Neuer Vorstand des Grünen-Stadtverbands in Hannover: Leon Flores Monteiro (23) und Claudia Görtzen (39). © Quelle: Conrad von Meding

Hecke und Garlichs, die mit viel Applaus und Blumen verabschiedet wurden, gaben den Mitgliedern jeweils Tipps mit auf den Weg. Hecke, dessen Mantra ist, Verbote dürften „niemals die erste Wahl Grüner Politik“ sein, empfahl, politische Ziele zwar immer an der Realität zu messen – eine Partei dürfe sie aber nie nur deshalb verändern „nur um sagen zu können, dass wir etwas erreicht haben“. Garlichs sprach von „krassen zwei Jahren“ und wünschte sich: „Macht weiter so – Ihr seid ein tolles Team.“