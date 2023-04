﻿„Grünes Hannover“ startet in die Saison: 117 Führungen im Programm

Die Stadt Hannover bietet wieder Ausflüge in Gärten, Wälder und Parks. Das Programm „Grünes Hannover“ mit Führungen startet in die Saison.

Hannover. Auch in diesem Jahr können Interessierte vom Frühling bis in den Spätherbst die Natur in der Landeshauptstadt erkunden. Der Fachbereich Umwelt und Stadtgrün hat jetzt das Programm für die Veranstaltungsreihe „Grünes Hannover“ veröffentlicht.

Nachtschmetterlinge an der Waldstation in der Eilenriede beobachten, die Geheimnisse des Hinüberschen Gartens in Marienwerder erkunden oder essbare Blüten und Kräuter am Kronsberg bestimmen und sammeln – das Angebot bei „Grünes Hannover“ ist so vielfältig wie die Natur selbst.

Zum Auftakt geht es auf den Lindener Berg

Insgesamt befinden sich zwischen Mitte April und Mitte November 117 Führungen und Exkursionen mit Experten im Programm, darunter bereits bekannte aus den Vorjahren und neue. Ziele sind Gärten, Wälder, Parks und Friedhöfe in der Landeshauptstadt. Zum Auftakt am Sonnabend, 15. April, zeigt Jonny Peter bei einem Rundgang über den Lindener Berg dessen Kultur und Natur.

Broschüre steht zum Download und als Heft bereit

Die Broschüre mit allen Angeboten steht von sofort an unter www.hannover.de/gruenes-hannover im Internet zum Anschauen und Herunterladen bereit. Als Heft liegt sie unter anderem im Neuen Rathaus, beim Tourismus-Service am Ernst-August-Platz und im Informationspavillon am Großen Garten in Herrenhausen aus.

Die Teilnahme an den Führungen ist grundsätzlich kostenlos. Allerdings ist in den meisten Fällen eine Anmeldung unter den jeweils angegebenen Telefonnummern erforderlich, weil die Teilnehmerzahl begrenzt ist. Deshalb können auch größere Gruppen nicht angenommen werden.