﻿Ausstellung zeigt Entwürfe für künftiges Hannoversches Stephansstift

Kleefeld. Das Neubauprojekt Grünes Viertel Stephansstift stellt sich vor: Anderthalb Monate lang können Besucher und Besucherinnen ab morgen, Freitag, 26. Mai, die prämierten Pläne für das Bauvorhaben an der Kirchröder Straße in der Kirche des Stephansstifts anschauen. 26 Architekten- und Landschaftsarchitektenbüros hatten sich an dem Wettbewerb um die Planungsaufträge beteiligt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Im März zeichnete die von der Dachstiftung Diakonie eingesetzte Jury die Gewinnerentwürfe für fünf Baufelder aus. In einem Jahr sollen die Bauanträge für das neue Wohnquartier auf dem 4,5 Hektar großen Gelände rund ums Diakonie Kolleg unterschriftsreif sein. Die Ausstellung wird am morgigen Freitag um 13 Uhr eröffnet. Künftige Öffnungszeiten: Montag, Mittwoch und Freitag von 8 bis 17 Uhr, Dienstag und Donnerstag von 8 bis 19 Uhr.

HAZ