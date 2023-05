Pattensen

Vor 25 Jahren: Anwohner in Pattensen-Jeinsen fürchten erneutes Hochwasser

Vor 25 Jahren: Was hatte die Pattenser damals bewegt? Was waren die aufregendsten Themen? Und was hat sich bis heute verändert. Wir blicken regelmäßig zurück und präsentieren Geschichten aus der Zeitung von damals.