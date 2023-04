﻿„Grünes Viertel Stephansstift“: In Kleefeld wird das Gelände am Diakonie Kolleg komplett neu gestaltet

Das millionenschwere Neubauprojekt „Grünes Viertel Stephansstift“ in Kleefeld nimmt Gestalt an. Im März hat die von der Dachstiftung Diakonie eingesetzte Jury die fünf Gewinnerteams des Architektenwettbewerbs gekürt. 2024 könnte der Bau beginnen.

Hannover. Das millionenschwere Neubauprojekt „Grünes Viertel Stephansstift“ in Kleefeld nimmt Gestalt an. Im März hat die von der Dachstiftung Diakonie eingesetzte Jury die fünf Gewinnerteams des Architektenwettbewerbs gekürt, die für jeweils eins der fünf ausgeschriebenen Baufelder einen Entwurf eingereicht haben. Im Sommer 2024 sollen die Bauanträge für das neue Wohnquartier auf dem 4,5 Hektar großen Gelände rund ums Diakonie Kolleg an die Stadt übergeben werden. Erst danach kann mit den Bauarbeiten begonnen werden. Zuvor werden alte Gebäude bis auf die denkmalgeschützte Villa Freienfelde und das Diakonie Kolleg abgerissen.

Umbau Stephansstift: Die denkmalgeschützte Villa der Lebenshilfe auf dem Nordgelände soll bleiben. © Quelle: Christian Bohnenkamp

Das „Gesicht“ des neuen Quartiers, dessen Baukosten die Diakonie als Grundstückseigentümerin auf etwa 186 Millionen Euro schätzt, wird ein Pflegeheim mit 120 Pflegeplätzen an der Kirchröder Straße sein. Im Erdgeschoss sind Arztpraxen, eine Tagespflege, ein ambulanter Pflegedienst und ein Café geplant. Am anderen Ende des Geländes an der Karl-Wichert-Allee entsteht ein neues Viertel mit 175 Wohnungen, auf Wunsch der Diakonie klimafreundlich und barrierefrei, für alle Einkommens- und Altersklassen, mit zwei Spielplätzen und Gemeinschaftsgärten im Innenhof.

80 Wohnungen für Studierende geplant

Weitere 80 Wohneinheiten für Studierende und für das Obdachlosenprojekt „Housing first“, ein Supermarkt und ein Parkhaus sind in direkter Nachbarschaft zum Anna Stift geplant. Mit Sportangeboten wie einer Kletterwand am Parkhaus und Flächen für Yoga auf dem Dach möchten die Planer die Gemeinschaft in diesem Bereich des Viertels stärken. Angrenzend ans Diakonie Kolleg, in dem Pflege und Erziehungsfachkräfte ausgebildet werden, hat die Diakonie Grundstücke für das eigene Unternehmen reserviert. Dort soll unter anderem eine Tagesförderstätte für Menschen mit Beeinträchtigungen, eine Mensa und eine Sporthalle mit Gemeinschaftscafé und Tribüne gebaut werden.