﻿Grünpfeil für Radfahrer: Polizei Hannover klärt mit „Gelbe-Karte-Aktion“ über richtiges Verhalten auf

An immer mehr Kreuzungen in Hannover hängt der sogenannte Grünpfeil für Radfahrer. Aber wie genau müssen sich Verkehrsteilnehmer nun verhalten? Die Polizei hat mit der „Gelbe-Karte-Aktion“ am Montagmorgen Aufklärungsarbeit geleistet.

Hannover. „Wahrscheinlich halten Sie mich an, um zu kontrollieren, ob an meinem Fahrrad alles dran ist”, sagt ein Radfahrer, als er von den Polizisten am Montagmorgen aus dem Verkehr gezogen wird. Nun ja, fast. Denn den Polizisten geht es diesmal um etwas anderes: Im Rahmen der „Gelbe-Karte-Aktion“ möchten sie Radfahrerinnen und Radfahrer an diesem Morgen auf die Verkehrsregeln aufmerksam machen. Genauer gesagt: auf den richtigen Umgang mit dem sogenannten Grünpfeil.

Eben dieser Grünpfeil hängt mittlerweile an immer mehr Kreuzungen in Hannovers Stadtgebiet – unter anderem an der Ecke Am Südbahnhof/Bischofsholer Damm. Er soll das Fahrradfahren in Hannover attraktiver machen, weil Radfahrer nun an diesen Kreuzungen auch dann abbiegen dürfen, wenn die Ampel für den Pkw-Verkehr auf Rot steht. Klingt einfach, ist es in der Praxis aber nicht unbedingt – und deshalb klären die Polizeibeamten an diesem Montagmorgen auf. Und zeigen bei Verstößen die Gelbe Karte. Verwarnung. Wie beim Fußball.