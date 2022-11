Der Schulhof der Grundschule An der Feldbuschwende steht Kindern und Jugendlichen aus dem Wohnquartier Kronsberg erst von 16 Uhr an zum Spielen zur Verfügung. Vorher braucht ihn die Schule für die Betreuung der Schulkinder im Ganztag.

Bemerode. Der Schulhof der Grundschule An der Feldbuschwende steht der Öffentlichkeit zum Spielen nur noch ab 16 Uhr zur Verfügung. Vorher braucht die Schule das Areal für eigene Aktivitäten bei der Ganztagsbetreuung. Das hat der Stadtbezirksrat Kirchrode-Bemerode-Wülferode in seiner jüngsten Sitzung auf Bitten der Schule entschieden. Die Freigabe des Schulhofes zum Spielen für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre wird beschränkt auf die Zeit von Montag bis Freitag von 16 Uhr an bis zum Einbruch der Dunkelheit, längstens bis 20 Uhr.