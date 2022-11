﻿Initiative „Sport vernetzt“ bringt mehr Bewegung an die Grundschule Goetheplatz

Die Grundschule Goetheplatz nimmt gemeinsam mit dem Turn-Klubb zu Hannover (TKH) an der Initiative „Sport vernetzt“ von Alba Berlin teil. Damit sollen Schüler einen besseren Zugang zum Sport bekommen.

Hannover. Sport und Bewegung sollen an der Grundschule Goetheplatz einen noch größeren Platz einnehmen als bisher. Deshalb ist die Schule jetzt Teil der Initiative „Sport vernetzt“ des Basketballteams Alba Berlin. Diese will Brücken zwischen Vereinen, Schulen und Kindertagesstätten schlagen und Kinder vor allem in sozialen Brennpunkten den Zugang zu Sport vereinfachen. Vertreter des Turn-Klubb zu Hannover (TKH) und vom Alba Berlin waren in der Grundschule in der Calenberger Neustadt zu Gast, um den Start des Programms bekanntzugeben. Es ist die erste Kooperation von Einrichtungen außerhalb Berlins.