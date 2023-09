﻿Aktion gegen Elterntaxis: Friedrich-Ebert-Grundschule lässt Straßen sperren

Badenstedt. Gesperrte Straßen, Polizisten, Menschen in Warnwesten und dazwischen überall Kinder – an diesem Morgen herrschte Aufruhr im ruhigen Badenstedt. Verantwortlich dafür war die Friedrich-Ebert-Grundschule, denn sie veranstaltete eine Aktion gegen sogenannte Elterntaxis – also Eltern, die ihre Kinder mit dem Auto zur Schule fahren. Aber warum ist das überhaupt ein Problem?

Stau und Chaos vor der Grundschule

Jessica Welzel leitet die Grundschule und hat die Aktion mitgeplant. Sie erklärte die Beweggründe: In Ausnahmefällen sei es natürlich in Ordnung, Kinder mit dem Wagen zur Schule zu fahren, jedoch eigne sich die kleine Einbahnstraße Salzweg nicht dafür. Jeden Morgen um 8 Uhr und jeden Nachmittag um 12, 13 und 16 Uhr – die Hauptzeiten fürs Bringen und Abholen – würden viele zu viele Autos für Stau, Chaos und kleine Unfälle sorgen.

Doch Kratzer im Lack seien das geringste Problem. „Die Kinder können nicht in Ruhe über die Straße gehen“, erklärte Welzel. Das Chaos biete ein hohes Gefahrenrisko für alle Schülerinnen und Schüler. Das schwierige Manövrieren in dem Stau – teilweise illegal über Gehwege oder gegen die Fahrtrichtung der Einbandstraße – könne ganz schnell gefährlich werden. „Kinder sind auch wichtig, nicht nur Erwachsene“, erklärte Thore, der Schulsprecher. Er kommt immer mit dem Roller zur Schule und fühle sich morgens nicht sicher zwischen den vielen Autos.

Geplante Aktion – zusammen mit Stadt und Polizei

Nachdem im letzten Schuljahr schon einmal eine ähnliche Aktion stattfand, ging die Friedrich-Ebert-Schule jetzt in die zweite Runde. Dieses Mal wurden auch die Kinder miteingebunden. An einem Projekttag konnten sie Flyer und Plakate basteln und malten Zitronen aus Papier an – um zu zeigen, wie „sauer“ sie über das Autochaos waren. Ihren Eltern sollten sie nichts von der geplanten Aktion erzählen.

Um 7:30 Uhr am Montag sperrte dann die Polizei den Salzweg ab Plantagenstraße und einen Teil der Salzwiesen. Engagierte Eltern und ihre Kinder sammelten sich an den Straßen – und dann trudelten auch die ersten Elterntaxis ein. Jedes Auto wurde gestoppt und die Eltern gebeten auf dem 30 Meter entfernten Parkplatz der Turnhalle zu halten und dort die Kinder herauszulassen – das sei der Kompromissvorschlag der Schule. Zum Abschluss der Aktion um 8:20 Uhr nutzte die Klasse 4D die leere Straße des Salzweges und führte eine Tanzvorstellung mit Schwungtuch auf. Danach wurde abgebaut.

„Solche Aktionen sind wichtig, um ein Zeichen zu setzen“: Bezirksbürgermeister Rolf Schulz (Mitte) protestiert zusammen mit Stadtvertreter Andreas Domberg und Schülerin Sophie gegen die Elterntaxis. © Quelle: Tabea Rabe

Sicherheit, Selbstständigkeit, Umweltschutz

Viele halfen am Montagmorgen mit, dabei hat aber jede Gruppe ihren eigenen Grund, warum sie gegen die Elterntaxis demonstrierte. Der Schule und der Stadt läge vor allem die Verkehrssicherheit am Herzen. Viele der Eltern dagegen wünschten sich mehr Vertrauen in die Kinder. „Lasst die Kinder laufen, traut es ihnen doch zu!“, sagte Isabel Scheithauer, Mutter von Marie aus der dritten Klasse. Ihre Tochter geht seit der ersten Klasse alleine zur Schule, sie kann die Elterntaxis nicht verstehen. Bis auf wenige Ausnahmen kämen alle Kinder aus einem Zwei-Kilometer-Umkreis. „Wer sein Kind immer fährt, nimmt ihm die Selbstständigkeit.“ Gegenstimmen konnten nicht gesammelt werden – viele Eltern fuhren schnell mit ihrem Auto weiter.

Mit selbst gebastelten Plakaten: Viele Schülerinnen und Schüler wollen weniger Autos vor der Grundschule. © Quelle: Tabea Rabe

Und die Kinder? Viele von ihnen standen voll hinter der Aktion gegen Elterntaxis, aber nicht, weil sie unbedingt selbst laufen wollten oder sich unsicher im Autochaos fühlten. Nein, für die Schülerinnen und Schüler lag der Fokus auf der Umwelt. „Fahrradfahren ist besser fürs Klima“, erklärte Pia, dem fügte Toni aus der dritten Klasse hinzu: „Abgase verschmutzen die Umwelt“. Auch auf vielen der Plakate, Flyer und Zitronen stand „Rettet unsere Erde“ – damit wurde die Aktion gegen Elterntaxis noch um einen weiteren wichtigen Aspekt erweitert.

