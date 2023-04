﻿Grundschule In der Steinbreite in Hannover-Davenstedt erhält ein Fotovoltaikdach

Hannover will klimaneutral werden – unter anderem mit Fotovoltaikanlagen auf städtischen Gebäuden. Die Grundschule In der Steinbreite in Davenstedt ist die dritte Schule, die damit ausgestattet worden ist.

Nachhaltigkeit aufs Dach: Enercity-Chefin Susanna Zapreva, Schulleiter Thomas Müller und Anja Ritschel, Enercity-Aufsichtsratsvorsitzende und Umweltdezernentin, präsentieren eines der Photovoltaikmodule, die auf das Dach der Grundschule In der Steinbreite in Davenstedt kommen.

Davenstedt. Die Grundschule In der Steinbreite in Davenstedt wird von Enercity mit einer Fotovoltaikanlage auf dem Dach ausgerüstet. Es ist das dritte Projekt, das im Zuge eines Kooperationsvertrages zwischen dem Energieunternehmen und der Stadt Hannover zum Ausbau der erneuerbaren Energien umgesetzt wird. Auch die Grundschulen Wasserkampstraße (Kirchrode) und Am Welfenplatz (List) haben bereits derartige Anlagen erhalten.

150 Gebäude sollen Fotovoltaikdächer erhalten

Bis Ende nächsten Jahres sollen insgesamt 150 städtische Gebäude, darunter viele Schulen und Kitas, mit Fotovoltaikdächern ausgestattet werden. Enercity-Chefin Susanna Zapreva ist sich sicher, dass der Zeitplan eingehalten werden kann. Es würden immer mehrere Bauvorhaben zeitgleich geplant, die jetzt sukzessive umgesetzt würden. Wie bei der Elektromobilität und dem Ausbau des Netzes mit Ladesäulen sei man hier Vorreiter. Die Fotovoltaikanlagen sollen insgesamt sechs Megawatt Ökostrom erzeugen.

„Hannover will bis 2035 klimaneutral werden“, sagt Umweltderzernentin Anja Ritschel. Der Ausbau der Fotovoltaikanlagen auf städtischen Gebäuden sei ein wichtiger Baustein, um dieses Ziel zu erreichen: Es gehe darum, selbst auf fossile Energien zu verzichten, aber auch darum, Vorbild für andere zu seien. Gerade Schulen mit Öko-Anlagen auszustatten habe Vorbildcharakter für die junge Generation.

Blick von oben: Die Kinder finden die neue Fotovoltaikanlage auf dem Dach der Grundschule In der Steinbreite cool. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Die Kinder an der Grundschule An der Steinbreite finden die großen Module auf dem Dach „cool“, sagt Schulleiter Thomas Müller. Nachhaltige Bildung steht hier schon lange auf dem Lehrplan, die Kinder sollen möglichst ohne Auto zur Schule kommen und Plastikverzicht ist selbstverständlich. Das Gebäude war 2011 schon im Passivhausstil errichtet worden und hat bereits eine kleine Fotovoltaikanlage. Aber die neue ist ungleich größer: Die 180 Module nehmen eine Fläche von 340 Quadratmetern ein. Die Anlage hat eine maximale Leistung von 70 Kilowatt, der Jahresertrag liegt bei rund 64.000 Kilowattstunden, die Schule kann damit nicht nur sich selbst, sondern auch noch die Nachbarschaft versorgen. So können bis zu 30 Tonnen Kohlendioxid im Jahr gegenüber dem deutschen Strommix eingespart werden.

Auch Sportpark und Lagerhalle mit Photovoltaikdach

Wie Ritschel sagt sollen demnächst die Integrierte Gesamtschule (IGS) Kronsberg und das Gymnasium Lutherschule, aber auch der Sportpark Wettebrgen und eine Gewerbehalle der städtischen Häfen mit Fotovoltaikdächern ausgestattet werden.