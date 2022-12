﻿Grundschüler protestieren gegen Abschiebung: Ein Marsch für Mustafa

Völlig überraschend für alle Beteiligten, ist der Erstklässler Mustafa mit seiner Familie aus Hannover-Limmer abgeschoben worden. Seine Mitschülerinnen und Mitschüler aus der Grundschule Kastanienhof sind schockiert – daran ist auch das unsensible Vorgehen der zuständigen Behörden schuld, meint Juliane Kaune.

Hannover. Sie haben sich für ihren Mitschüler Mustafa auf die Beine gemacht. Mit einem Minimarsch durch Limmer haben die Mädchen und Jungen aus der Grundschule Kastanienhof deutlich gemacht, dass sie erschrocken, traurig und auch wütend sind, weil Mustafa plötzlich nicht mehr mit ihnen im Klassenzimmer sitzt. Der Junge aus dem Kosovo musste mit seiner Familie die Schule verlassen, in der er sich in den vergangenen anderthalb Jahren so wohl gefühlt hatte. Er musste auch Deutschland verlassen, er wurde abgeschoben.