﻿Grundsteuer-Erhöhung: Mieterbund Hannover findet Anstieg „skandalös“

Südschnellweg gesperrt

Gestrandeter Mähdrescher: Arbeiten zur Bergung beginnen bald

Um den gestrandeten Mähdrescher vom Südschnellweg in Hannover zu bekommen, muss die B3 am Mittwochabend gesperrt werden. Die Landmaschine blieb am Morgen in der Baustelle stecken und kommt seitdem nicht weiter. Nun können die Arbeiten auf der Brücke mit schwerem Gerät beginnen.