﻿Grundsteuer: Stadt Hannover hat Erklärung für ihre Gebäude abgegeben

Region Hannover spendet 100.000 Euro für Erdbebenopfer in der Türkei und in Syrien

Die Region Hannover wird aus ihrem Haushalt 100.000 Euro Soforthilfe für die Opfer des Erdbebens in Syrien und in der Türkei zur Verfügung stellen. Das geht auf eine Initiative von Rot-Grün in der Regionsversammlung zurück, der sich die Gruppe CDU/FDP anschließt.