Neue Grundsteuer: Wird’s teurer, wird’s günstiger? Wer in einer Immobilie in einer guten Wohnlage wohnt, wird vermutlich künftig mehr zahlen müssen.

Grundsteueräquivalenzbetrag? Grundsteuermessbetrag? Und was muss ich zahlen? Was uns das Finanzamt in den zwei Briefen sagen will, die Grundeigentümer derzeit bekommen, erklärt Steuerberater Marco Kuhlenkamp.

