Designer Mark Braun kehrt für die Messe in seine Heimat Hannover zurück

Er hat internationale Preise gewonnen, hat rund um den Globus Auftraggeber: Die kreative Welt von Industriedesigner Mark Braun (47) ist gigantisch groß. Uns hat der frühere Hannoveraner erzählt, was seine Arbeit ausmacht, was er auf der Domotex präsentiert und was ein Mammut-Baby mit dem Kennenlernen von Hannovers Interieur-Königin Holly Becker zu tun hat.