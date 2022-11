﻿„Jetzt durchdrehen. Aber im Takt“: Die Guano Apes mischen das Capitol auf

Hannover. Spätnachts, auf jeder 90er-Party, die etwas auf sich hält, wenn die Tanzfläche schon etwas leerer ist, aber wieder voller werden soll, dann dürfen sie nicht fehlen, die zwei Songs der Guano Apes: „Open your Eyes“ und „Lords of the Boards“. Und selbstverständlich spielt die Truppe diese auch im ausverkauften Capitol, eines irgendwo mittendrin im Set und eines als Zugabe. Und selbstverständlich rastet das Publikum aus, kann zumindest die ersten Verse und die Refrains auswendig mitsingen, so dass Sängerin Sandra Nasić währenddessen nicht viel mehr zu tun hat als einfach das Mikrofon in Richtung der Fans zu halten.

„Diese Tour ist Wahnsinn“: Die Guano Apes im Capitol. © Quelle: Tobias Wölki

Spannender ist allerdings, womit die Band die restlichen 83 Minuten der anderthalbstündigen Show füllt. Selbstverständlich ist da noch das Alphaville-Cover „Big in Japan“ (ebenfalls eine Zugabe), und das eigenartige „Kumba Yo!“, das 2001 in Zusammenarbeit mit dem Comedian Michael Mittermaier in einer Gegenwart entstand, die vermutlich nur versteht, wer dabei war.

Also, die Guano Apes. Eine Band, die mit ihrem Crossover-New-Metal-Mix zur richtigen Zeit am richtigen Ort war, im Streit auseinanderging und wieder zusammenfand, nie wirklich wieder so groß war wie zur Jahrtausendwende, aber auch nie klein, und sich im kulturellen Gedächtnis gehalten hat wie ein Geist in den Wänden eines Spukhauses. Und dabei immer auch ein wenig unterschätzt war. Das liegt auch und vor allem an Nasić, die gleich im zweiten Song, „Quietly“, ihre Stimme spazieren führt: Hoch, tief, rau, sanft, Kopfstimme, Bauchstimme.

Die Guano Apes im Capitol. © Quelle: Tobias Wölki

„Diese Tour ist Wahnsinn. Wir haben richtig Bock.“

Bei dem Song geht vorne auch das Moshpit los, ein wenig später dann das Crowdsurfing, und Nasić hopst über die die Bühne, kniet, klettert auf den Plattformen neben den Drums herum als sei das kein Konzert, sondern ein Workout. Und sie sucht den Kontakt zum Publikum, im Graben, in Richtung Graben: „Diese Tour ist Wahnsinn“, ruft sie, „wir haben richtig Bock.“ Kletterkönig des Abends wird allerdings Bassist Stefan Unde, der reichlich Gebrauch von den Plattformen macht und am Ende auch mal auf die leicht erhöht stehende Bassdrum klettert. 1996, sagt Nasić, sei die Band schon einmal im Capitol gewesen. Nun ist es der einzige Tourtermin der Göttinger Band in Niedersachsen, abgesehen von einem Auftritt beim Deichbrand-Festival im Sommer.

Eine Überraschung in der Setlist ist das Eminem-Cover „Lose yourself“. Sie liebe Hip-Hop, erzählt Nasić. Sie sei einmal in einer Hip-Hop-Band gewesen. Das sei aber nichts gewesen. „Ich brauche den Rotz und den ganzen Lärm, ich brauche die Jungs.“

Die Guano Apes im Capitol. © Quelle: Wölki

Die Jungs und Nasić liefern anderthalb Stunden lang ein hochenergetisches Konzert mit Liedern aus der Vergangenheit ab, an dessen Ende „Lords oft he Boards“ steht, bei dem, so Nasić, das Publikum bittet: „Jetzt durchdrehen. Aber im Takt.“ Und so passiert es. Die Frontfrau ist am Ende zufrieden: „Es war uns ein inneres Blumenpflücken“ meint sie, leicht schief, aber herzlich.

Von Jan Fischer