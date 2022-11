﻿Gucken oder nicht? So diskutierten Experten bei Arminia Hannover über die WM in Katar

Was bringt ein Boykott der Fußball-WM in Katar? Und was könnten Fußballfans stattdessen tun? Darüber diskutierten Kritiker bei Arminia Hannover. 96-Fan Danyel Reiche, der als Professor in Katar lehrt, warb hingegen um einen anderen Blick auf das Ausrichterland.

Im Gespräch: Politikwissenschaftler Danyel Reiche (von links), Moderator Renè Mertens, Dietrich Schulze-Marmeling von der Initiative „Boycott Quatar“ und Bayern-Fan Michael Ott (per Video im Hintergrund) diskutierten bei Arminia über die WM in Katar.

Hannover. In gut zwei Wochen schon ist Anstoß. Im Eröffnungsspiel der Fußballweltmeisterschaft treffen am 20. November Gastgeber Katar und Ecuador aufeinander. Am 23. November steigt Deutschland gegen Japan in das Turnier ein. Ein Großereignis in einem autokratischen Staat, das viele Fans vor die Frage stellt: Gucken oder nicht? Am Donnerstagabend diskutierten Experten im Vereinsheim von Arminia Hannover über Haltung zur und den Umgang mit der WM in Katar.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Einer von ihnen, Michael Ott, hat es zuletzt zu einiger Berühmtheit gebracht. Auch dank FC Bayern-Patron Uli Hoeneß. Der ging im Oktober nach der Jahresversammlung des Clubs auf Fan und Rechtsanwalt Ott los, der für ein Stopp des Sponsorings des FC Bayern München durch Qatar Airways kämpft. „Ihr Auftritt war peinlich! Das ist der Fußballklub Bayern München und nicht die Generalversammlung von Amnesty International!“, schimpfte Hoeneß.

„Ich könnte nicht einmal alle Gegner von Deutschland nennen“

Ott, der bei der von der Gedenkstätte Ahlem und Arminia organisierten Diskussion per Video zugeschaltet war, geht davon aus, dass Qatar Airways eine „deutlich überdurchschnittliche Summe zahlt und sich damit einen Maulkorb erkauft“. Ob Ott die WM schauen werde, wollte Medienjournalist und Moderator René Martens wissen? Er wolle – je nach Turnierverlauf – „nicht die Hand dafür ins Feuer legen, dass ich nicht doch ein Spiel schauen werde. Da bin ich ehrlich.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dietrich Schulze-Marmeling verspürt gar keine Lust, WM-Spiele zu gucken. „Ich könnte nicht einmal alle drei Gegner von Deutschland nennen“, erzählte der Mitinitiator der Initiative „Boycott Quatar 2022“, der sich bereits viele Fans und Fanclubs angeschlossen haben. Schulze-Marmeling hat festgestellt: „Die Stimmung ist komplett anders“. Er begrüßt, dass sich auch Fußballkneipen an der Aktion beteiligen und hofft, dass viele Fans deren alternativen Angebote sowie Spiele unterklassiger Ligen besuchen werden, deren Betrieb trotz WM weitergeht.

Professor: Katar nicht mit Deutschland vergleichen

Schulze-Marmeling kritisiert, dass seit der Vergabe der WM an Katar im Jahr 2010 rund 15.000 Gastarbeiter ums Leben gekommen seien. „Ziemlich einmalig“ sei es auch, dass Katar eine fast 400 Millionen Euro teure Geheimdienstoperation ins Leben gerufen hatte – unter anderem um Fifa-Funktionäre zu bespitzeln, wie das Schweizer Fernsehen in dieser Woche berichtete. Das Ziel: Verhindern, dass die Austragung noch in Gefahr gerät.

Lesen Sie auch

Politikwissenschaftler Danyel Reiche aus Hannover, 96-Fan und in Katar Professor an einer Dependance der Washingtoner Georgetown University, warb für einen anderen Blick auf den Wüstenstaat am Golf. Es sei der „falsche Ansatz“, Katar mit Deutschland zu vergleichen, sondern man müsse das mit Blick auf die Nachbarstaaten tun. In Katar habe sich „viel getan“. Das Land habe einen Mindestlohn eingeführt, mittlerweile dürften die Gastarbeiter auch ohne Erlaubnis ihres Arbeitgebers den Job wechseln oder das Land verlassen. Zudem sei die erlaubte Arbeitszeit im wirklich „verdammt warmen“ Sommer reduziert worden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

WM nicht gucken: Bringt das was?

Reiche freut sich auf die WM. Für die Vorrundenspiele der Deutschen Mannschaft habe er Karten erworben. Sein Sohn dürfe die Flagge tragen beim Spiel Deutschland gegen Spanien. Es gebe Fortschritte in Katar, versicherte er, aber „sie kommen nicht über Nacht“, so die Einschätzung des Professors.

Dass Katar „nicht der schlimmste Staat am Golf“ sei, räumte auch Schulze-Marmeling von „Boycott Quatar 2022“ ein. Allerdings müsse man „über die Bedingungen in dem Land reden, das die WM ausrichtet“. Ob es überhaupt etwas bringe, die WM nicht zu schauen, wollte ein Fan wissen? Schulze-Marmeling glaubt daran: Zwar glaubt er nicht daran, dass die Fifa reformierbar sei. Aber zumindest beim DFB sei angekommen, „dass sich etwas ändern muss“. Zudem könne der Protest dazu führen, dass in Zukunft Sponsorengelder verloren gehen.

Von Christian Bohnenkamp