﻿Gürtelrose: Impfung schützt vor Langzeitschäden

Hannover. Die Plakate werden immer häufiger, die Empfehlung des Robert-Koch-Instituts für eine Impfung gegen Gürtelrose greift auch in der Region Hannover. Einige Praxen verzeichnen eine Zunahme der Infektionsfälle mit dem Virus. „Wir zählen nicht, aber haben den Eindruck, dass es mehr geworden sind“, so ein Allgemeinmediziner in der City. „Aber auch die Impfquote steigt“, betont Detlef Haffke, Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung (KVN).

Langzeitschäden verhindern

„Mit der Impfung haben wir endlich eine Behandlungsmethode, die insbesondere Langzeitschäden durch die Krankheit verhindern kann“, betont Matthias Berndt, Vorsitzender des Hausärzteverbandes. Die Impfung dämme die Häufigkeit und Schwere der Gürtelrose wirksam ein und es komme seltener zu schmerzhaften Nervenirritationen, die zum Teil über Jahre anhalten können. „Deshalb empfehlen wir die Gürtelrose-Impfung entsprechend der Stiko-Empfehlung allen Menschen ab 60 Jahren.“ Gleiches gelte für Patienten mit erhöhter gesundheitlicher Gefährdung ab 50 Jahren, etwa chronisch Kranke.

92 Prozent der Geimpften waren innerhalb von vier Jahren nach der Impfung nicht erkrankt. Vor durch Gürtelrose hervorgerufenen Nervenschmerzen (postherpetischer Neuralgie) waren 82 Prozent geschützt, so die Statistik der KVN. Der Totimpfstoff gegen Gürtelrose ist für Personen ab 50 Jahren zugelassen und wird zweimal geimpft. „Insgesamt liegt die Quote auf einem eher niedrigen Niveau. 11,5 Prozent bei der Erst- und 7,7 Prozent für die Zweitimpfung. Allerdings ist sie in den vergangenen zwei Jahren stark angestiegen – und steigt weiter “, sagt Haffke.

Steigendes Risiko einer Erkrankung

Insgesamt steige in der Bevölkerung das Risiko, an Gürtelrose zu erkranken. Dies liege an der demografischen Entwicklung. „Fast alle der heute über 50-Jährigen hatten in ihrer Kindheit Windpocken, tragen also in Ganglien an der Wirbelsäule die inaktiven Varizellen seit Jahrzehnten in sich. Je höher das Lebensalter, desto schwächer werden die Immunkräfte und die Erreger werden aktiv“, erläutert der KVN-Sprecher.

Die Hausärzte verzeichnen nach der Corona-Pandemie zudem einen allgemeinen Anstieg der Impfbereitschaft. „Wir widmen uns wieder den Standardimpfungen wie Tetanus, Diphtherie und Keuchhusten sowie den etwas spezielleren Impfungen gegen Gürtelrose oder Lungenentzündung ab 60 Jahren“, betont Mediziner Berndt. „Einen regelrechten Boom erleben wir derzeit bei der FSME-Impfung bei Zeckenbissen.“

