﻿Widerstand gegen Pläne für Güterbahntrasse: Bürgerinitiative lädt zum „Trassenfeuer“ in Großburgwedel ein

Burgwedel/Hannover. Die Pläne für den möglichen Neubau einer Güterbahntrasse durch die Region Hannover stößt in Burgwedel und Isernhagen auf Widerstand. Die Bürgerinitiative (BI) „Raumwiderstand“ trifft sich am Sonnabend, 14. Januar, mit Vertretern von Politik, Kommunen und interessierten Bürgern zu einer Gesprächsrunde über das umstrittene Projekt. Das „Trassenfeuer“ findet am Kreisel Hannoversche Straße/Kokenhorststraße am Bauwagen vor der Ortschaft Großburgwedel statt. Es beginnt um 16 Uhr.