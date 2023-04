﻿Sterne für Spitzenrestaurants: So arbeiten die Tester des Guide Michelin

Vergabe am 4. April

Guide Michelin hat am 4. April 2023 wieder seine begehrten Sterne für Top-Restaurants in Deutschland vergeben. Wir erklären, wie die Inspektoren arbeiten, nach welchen Kriterien beurteilt wird – und was ein französischer Reifenhersteller mit Spitzengastronomie zu tun hat.

