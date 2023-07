﻿Ganz in Weiß: Slomkas feiern Silberhochzeit in Hemmingen

Hannover. Die meisten Menschen feiern Geburtstage und Jubiläen, ganz gleich, ob rund oder unrund, wahrscheinlich am Wochenende. Nicht so aber Gunda (53) und Mirko Slomka (55): Die haben anlässlich ihrer Silberhochzeit auf einen Montag eingeladen. „Es nützt ja nix. Es ist nun mal der 17. Juli“, sagte Mirko Slomka lachend in seiner Begrüßung.

Gut 120 Menschen waren ihrem Ruf ins Fischerstübchen nach Hemmingen gefolgt, ein wahrlich romantisch anmutendes Plätzchen am Wilkenburger See südlich von Hannover. Motto des Abends: „White Summer Party“ – alle Gäste, darunter Familie, Freunde, langjährige Wegbegleiter, hatten sich in schneeweiße Klamotten geschmissen. Das wohl bedeutendste Stück in Weiß trug allerdings Gunda Slomka – ihr Hochzeitskleid von 1998! Vor gut vier Wochen hatte sie es das erste Mal nach richtig langer Zeit aus dem Schrank gefischt und anprobiert: „Passte noch genau so gut.“ Im Gegensatz zu ihm: „Mein Anzug ist mir tatsächlich zu groß.“ So hatte der Fußballtrainer einen guten Grund, das mausgraue Teil von damals gegen eine schneeweiße und deutlich besser sitzende Variante auszutauschen.

Wundervolle Runde in Weiß: 120 Gäste feierten mit Gunda und Mirko Slomka Silberhochzeit. © Quelle: Nancy Heusel

Nachdem jeder Ankömmling an der Tür empfangen wurde, schnappten sich die Slomkas Mikrofone, um alle gemeinsam willkommen zu heißen: „Ihr seht toll aus, super!“, stellte Mirko Slomka beim Blick in die blütenweiße Runde fest. Weitere Notizen hatte er auf Karteikarten von Sky notiert, bei dem Sportsender ist er ja seit Längeren als Experte vor der Kamera tätig. Launig erzählte er, wie er während einer Skisause mit der Uni „vor 32 Jahren in etwas hineingeraten ist“ – in die Beziehung mit Gunda.

Unterhalten ihre Gäste: Gunda und Mirko Slomka gewährten Einblicke in ihre lange, innige Beziehung – Aufs und Abs inklusive. © Quelle: Nancy Heusel

Schuld war übrigens auch ein Mangel an Zimmern, „wir mussten uns eins teilen“. Der Rest ist Geschichte. Zu der gehört, dass er mittlerweile seinen dritten Ehering trägt – einen hat der 55-Jährige auf der Flugzeugtoilette verbaselt, einen in München in der Isar versenkt. Das Schmuckstück steht stellvertretend für Werte, die ihnen bis heute wichtig sind: Freundschaft, Vertrauen, Harmonie, Zuverlässigkeit, Lebensfreude. Mit Letzterem hat er das Büffet eröffnet, das Fischerstübchen gehört zum Caterer „Von Feinsten“.

Ihre Kinder: Lilith und Luk Slomka schenken den Eltern einen Roadtrip auf Rhodos. Sie lebt auf der griechischen Insel. © Quelle: Nancy Heusel

Mit dabei in Hemmingen waren – natürlich – auch die beiden Kinder, Lilith (25) und Luk (18). Die Tochter lebt seit Januar mit ihrem griechischen Freund auf Rhodos, ist für die elterliche Sause für gerade einmal drei Tage in die alte Heimat zurückgekehrt. Quasi von dort hat sie ein Geschenk mitgebracht, das sie und ihr Bruder den Eltern zur Silberhochzeit gemacht haben: „Eine Rundreise über die Insel in einem Mustang“, erzählte die 25-Jährige.

Passieren soll der Rhodos-Roadtrip über den Geburtstag des Vaters, Mitte September wird er 56. Dass ihre Eltern schon lange ein Paar und es auch geblieben sind, „liegt daran, dass sie sich gegenseitig Freiheit geben. Ganz gleich, ob die Arbeit, Freizeit oder Familie betreffend.“ Ihr Bruder Luk bescheinigt der Ehe seiner „Eltern etwas Außergewöhnliches. Trotz der Tatsache, dass mein Papa früher aufgrund beruflicher Verpflichtungen größtenteils nicht zu Hause war, haben sie die Liebe und Zuneigung zueinander nie verloren.“

Plausch auf der Terrasse (von links): Der Vorsitzende der Geschäftsführung der Madsack Mediengruppe Thomas Düffert mit seiner Lebensgefährtin Meike Árnason und Hans-Joachim Flebbe (rechts). © Quelle: Nancy Heusel

Was, das hatte sein Vater vorher erwähnt, nicht immer leicht war: „Ich erinnere mich an schlechte Zeiten, auf Schalke. Nicht sportlich, sondern familiär.“ Mirko Slomka war viel unterwegs, die Kinder klein, „ich habe nicht viel von ihnen mitbekommen“. Beide halten sie dennoch für ihre größten Vorbilder. Und seine Frau? Von ihr bleibt ihm ein Satz immer im Kopf: „Besser wirds nicht.“ Die Anekdote sorgte für Gelächter in der Gästeschar.

Hatten coole Geschenke dabei: Von Marie und Marcel Maschmeyer gabs Wein und Blumen. © Quelle: Nancy Heusel

Unternehmer Carsten Maschmeyer (64) war mit seiner Frau Schauspielerin Veronica Ferres (58) gekommen, als Farbklecks hatte sie eine rote Tasche von Aigner am Arm. Und während er sich aus Respekt zur Freundschaft mit den Slomkas eher bedeckt und wortkarg hielt („das bleibt privat“), plauderte sie munter drauf los und erinnerte sich daran, wie sie Mirko Slomka kennengelernt hat. „Bei einer Charitygala in Gelsenkirchen.“ Aus ihrer Familie waren auch Maschmeyer-Sohn Marcel (33) mit seiner stets strahlenden Frau Marie am Start: „Wir haben unseren Lieblingsweißwein verschenkt“, verriet das fröhliche Paar. Den Chardonnay und Grauburgunder gab es übrigens auch bei ihnen zur Verlobung und zur Hochzeit!

Die Donnerstagsrunde (oben von links): Timo Mertesacker, Marco Herbst, Sven-Sören Christophersen, Radiologe Rogelio Calleja sowie (unten von links) Timo Kosien aus dem Mertesacker Family Office, Constantin Heinze und Jürgen Prange. Sie spielen mit Mirko Slomka einmal die Woche Tennis. © Quelle: Nancy Heusel

„Und wir schenken Blumen“, ergänzte Marie Maschmeyer. „Die kommen aber erst, wenn alle anderen verwelkt sind.“ Schöne Idee. Geklönt, gegessen und getanzt haben auch Unternehmer Thomas Hagedorn (52), 96-Keeper Ron-Robert Zieler (34) mit seiner schön-schwangeren Anna (32), FDP-Mann Patrick Döring (50), Kino-Koryphäe Hans-Joachim Flebbe (71), die Tenniscracks um Timo Mertesacker (35), Handballer Sven-Sören Christophersen (38), Fußballer Jürgen Prange (57).

Die Dame in der Mitte: Ron-Robert Zieler (rechts) und Roman Jordan (Geschäftsführer von Peppermint Event) mit der werdenden Mama Anna. © Quelle: Nancy Heusel

Der Wettergott spielte Gastgebern wie Gästen übrigens nur einen kurzen Streich. Die dunklen Wolken, die sich einmal mit Schwung ergossen hatten, zogen zügig ab. Besser Wolken am Firmament, als am Liebeshimmel!

HAZ