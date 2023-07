﻿Das ist der neue Hausherr im Rittergut Bennigsen

Hannover/Bennigsen. Leichtfüßig und sportlich gekleidet in Sneakers und kurze Leinenhose kommt er zum Gutstor gelaufen. Sein T-Shirt, ein Merch-Produkt der Indie-Rock-Band „Big Thief“, lässt auf den ersten Blick erahnen, dass Immanuel von Bennigsen an Musik interessiert ist.

Seit 1311 ist das Rittergut Bennigsen im Familienbesitz. 1990 hat der Dirigent und Cellist Roderic von Bennigsen den einst landwirtschaftlichen Betrieb übernommen und zu einem Ort für Kultur umfunktioniert. Von 1995 bis 2014 hat er jeden Sommer ein Festival für klassische Musik organisiert. Dabei holte er international bekannte Künstlerinnen und Künstler, wie die lettische Opernsängerin Elina Garanča, nach Bennigsen. 2020 hat er das Rittergut schließlich seinem Sohn Immanuel von Bennigsen überschrieben – und der krempelt seither das Veranstaltungsprogramm der Kulturstätte gänzlich um.

Zwischen London und Bennigsen

Statt Sinfoniekonzerte zu veranstalten, öffnet der junge von Bennigsen die Kulturscheune des Ritterguts nun für experimentelle Musik. Klassische Musik gibt es in den Veranstaltungsreihen, die er seit der Übernahme des Hofes zusammenstellt, immer noch, doch nicht mehr im klassischen Format. Das beweist etwa das Orchester im Treppenhaus, wenn es mit Lichteffekten und Bewegungen durch den Raum neue Konzerterlebnisse auf dem Gutshof initiiert. Neue Genres wie Blues aus Mali von Bassekou Kouyaté oder Minimal-Pop-Kompositionen vom Julius Eastman Project integriert von Bennigsen ebenfalls in das Bühnenprogramm.

Neue Impulse in der Kulturscheune: Immanuel von Bennigsen gestaltet das Programm anders als sein Vater. © Quelle: Rainer Dröse

Für die diesjährige und damit dritte Spielzeit, deren Gestaltung in seinen Händen liegt, ist der neue Hausherr ganz nach seinem Bauchgefühl gegangen. „Ich bin Fan von den Musikern und höre sie schon seit Jahren.“ Viele von ihnen habe er einfach angeschrieben und sei überrascht gewesen, dass sie einfach so zugesagt haben. Andere, wie das Julius Eastman Project, habe er in London entdeckt. Dort lebt er seit 23 Jahren und pendelt nun monatlich mit dem Zug nach Bennigsen.

Als er zwei Jahre alt war, hat seine Mutter mit ihm das Gut verlassen. Gemeinsam sind sie nach Genf gezogen. Dort ist der heute 40-Jährige aufgewachsen. In der Weihnachtszeit und im Sommer besuchte er den Vater und die Großeltern in Bennigsen. Sein Lieblingsplatz auf dem Hof war der Eiskeller. „Dort hat mich niemand gefunden und ich konnte schon in jungen Jahren heimlich Zigaretten rauchen“, erzählt er und lacht.

Der frühere Hausherr: Baron Freiherr Roderic von Bennigsen posiert im Jahr 2006 am Flügel auf dem Rittergut Bennigsen. © Quelle: Patrick Lux

Eine Leidenschaft für den Film

Mit dem „CANNN“-Festival, das für die „Calenberger Nicht-Normalfilm-Nächte“ steht, integrierte von Bennigsen auch die Filmkunst als Programmpunkt in die aktuelle Spielzeit – und brachte damit sein Spezialgebiet ein. Schon als Kind hat er Filme mit Lego-Figuren gedreht oder ist frühmorgens aufgestanden, um im Fernsehen die von den Eltern verbotenen Filme zu schauen. Nach dem Studium der Philosophie, Literatur und Geschichte ist er in die Filmbranche gegangen, hat zwölf Jahre als Cutter für Spielfilme gearbeitet und Regie für Kurzfilme geführt. Doch im Gegensatz zum Vater, der als Dirigent selbst auf der Bühne des Ritterguts stand, bleibt er lieber im Hintergrund und möchte seine eigenen Werke nicht vor Publikum zeigen.

Ein Herz für Filme: Immanuel von Bennigsen hat nach seinem Studium zwölf Jahre in der Branche als Cutter gearbeitet und auch Regie geführt. © Quelle: Rainer Dröse

„Das Gut ist der alte Ortskern – und das soll es auch wieder werden“, sagt von Bennigsen. Anders als sein Vater will er den Hof nicht nur für das klassische Publikum, sondern auch mehr für die Gemeinschaft öffnen. Das habe beim letzten Weihnachtsmarkt schon gut geklappt, sagt er. Etwa 6000 Gäste besuchten die Stände auf dem Innenhof und in den Scheunen. Auch abseits von Veranstaltungen soll es lebendiger zugehen. Immanuel von Bennigsen plant zum Beispiel Wohnungen für Kreativschaffende, die in der ländlichen Umgebung an ihren Projekten arbeiten können. Aktuell laufen jedoch noch die Sanierungsarbeiten, denn bis auf die Scheunen seien die Gebäude auf dem Hof marode gewesen.

Lieber als Fan im Publikum statt als Star auf der Bühne

Noch sind die Konzerte und Kinoabende keine Selbstläufer. Ohne das Erbe seiner Großmutter, mit dem er sein Leben finanziert, wäre das Projekt kaum möglich. Derzeit gilt es, ein neues Publikum aufzubauen. Noch sind die Konzerte längst nicht ausverkauft, erzählt er. Für den vorerst letzten Programmpunkt der aktuellen Spielzeit laufe der Vorverkauf jedoch gut an. Am Samstag, 29. Juli, spielt Vieux Farka Touré in der Konzertscheune. Er ist der Sohn von Ali Farka Touré, der als bester afrikanischer Gitarrist gilt. Touré führt die Tradition seines Vaters fort, interpretiert die Musik jedoch neu. Von Bennigsen freue sich, sein Idol im Familienzimmer begrüßen zu dürfen und wird als Fan im Publikum sitzen.

Auch in der kommenden Saison sollen Musik- und Filmveranstaltungen im Vordergrund stehen. Und auch 2024 will er die Künstlerinnen und Künstler einladen, die ihn bewegen. „Doch nur auf mein Bauchgefühl möchte ich auch nicht hören. Die Spielzeit muss schon ein Thema haben.“

