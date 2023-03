﻿Gutschein für neuen Kühlschrank: Stadt Hannover fördert Kauf von energiesparenden Geräten

Einen Gutschein von 100 Euro für den Kauf eines energiesparenden Haushaltsgeräts gewährt die Stadt einkommensschwachen Bürgern. Voraussetzung: Das alte Gerät muss fachgerecht entsorgt werden. Der Umweltausschuss hat dem Vorhaben jetzt zugestimmt.

Hannover. Gutscheine für den Kauf eines energieeffizienten Haushaltsgeräts sollen einkommensschwache Bürgerinnen und Bürger auch in Zukunft bekommen. Der Umweltausschuss hat am Montag grünes Licht dafür gegeben, das Förderprogramm der Stadt weiterzuführen und auszubauen. Das bedeutet: Wer unter anderem Hartz IV bezieht und einen alten, stromfressenden Kühlschrank durch ein neues, sparsames Gerät ersetzen will, kann einen Zuschuss von 100 Euro aus der Stadtkasse erhalten. Weitere 100 Euro gibt es vom Bund. Wenn der Rat noch zustimmt, steht das Geld voraussichtlich ab Sommer zur Verfügung.