﻿Ab sofort: Deutschlandticket auch beim Großraum Verkehr Hannover bestellbar

Hannover. Der Großraum Verkehr Hannover (GVH) kann von sofort an Bestellungen für das Deutschlandticket für günstigen Bus- und Bahnverkehr annehmen. Gleiches gilt für das 365-Euro-Jobticket und das 365-Euro-Sozialticket als Spezialvarianten in der Region Hannover. Auch Studenten können nun ihr Semesterticket aufwerten. All diese Funktionen waren zum Start des Deutschlandtickets mit dem ersten Gültigkeitstag am 1. Mai als Folge eines Hackerangriffs auf die Üstra nicht nutzbar. Die IT-Systeme der Üstra bedienen auch den GVH.

Das Deutschlandticket gibt es über die Seite www.gvh.de online. Um es zu nutzen, müssen sich Kunden in der GVH App registrieren. Üstra-Marketingchef Arne Beckstroem sagt allerdings, dass zwischen Bestellung und Zusendung etwas mehr Zeit vergehen kann als üblich. „Wir müssen wegen der IT-Probleme einen Rückstau abarbeiten“, sagt er. Jeder Kunde soll es spätestens 48 Stunden vor dem ersten gewünschten Gültigkeitstag auf seinem Smartphone haben. Auch hat der GVH Fristen verlängert. Wer zum 1. Juni einsteigen will, kann bis zum 20. Mai bestellen.

Noch nicht zur Verfügung steht das sogenannte Zusatzpaket, das der GVH für die Region Hannover plant. Es kostet monatlich 4,90 Euro und beinhaltet unter anderem Mitnahmeregeln.