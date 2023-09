﻿GVH erhöht Preise um 7 Prozent – Ticket für eine Zone kostet künftig 3,40 Euro

Hannover. Das Fahren mit Bus und Bahnen im Verbundsystem des GVH mit Üstra und Regiobus wird ab Januar 2024 teurer. Die Einzelfahrkarten erhöhen sich um jeweils 20 Cent für die Zone A, B und C sowie AB/BC und um 30 Cent für die Zonen ABC. Das Einzelticket kostet dann 3,40 Euro beziehungsweise 4,30 Euro (AB/BC) und 5,20 Euro über alle drei Zonen. Mit der Preiserhöhung will der GVH 730.000 Euro mehr im Jahr einnehmen.

Seit der Tarifreform im GVH mit einheitlichen Zonen im Jahr 2020 ist es bereits die vierte Preisanhebung in Folge. Im Vergleich zu den Vorjahren liegt der Preisanstieg nun bei durchschnittlich 7 Prozent und ist damit der höchste. Die Teuerung soll der Verkehrsausschuss der Region in zwei Wochen in einer Sondersitzung beschließen.

„Wollen Niveau des Nahverkehrs erhalten“

„Viele Verkehrsbetriebe in Deutschland haben unterjährig ihre Preise schon erhöht, wir ziehen im Januar 2024 nach“, sagt Verkehrsdezernent Ulf Birger Franz (SPD). Gründe seien die allgemeine Preisentwicklung durch höhere Energie- und Personalkosten. „Um das Niveau und die Handlungsfähigkeit des Nahverkehrs zu erhalten, müssen wir diesmal um durchschnittlich 7 Prozent erhöhen.“ Immerhin: Von der Preissteigerung ausgenommen sind die Tarife für Kinderkarten und die Jugendnetzkarte.

Am stärksten steigen die Preise bei den Tageskarten über alle Tarifzonen hinweg zwischen 40 Cent und 60 Cent oder 7,5 Prozent bei der Tarifzone AB und BC. Bei den Tageskarten des Sozialtarifs nimmt der GVH einen Anstieg von 10 bis 30 Cent vor. Laut dem Verkehrsverbund seien bereits viele Kunden und Kundinnen des Sozialtarifs in das „Deutschlandticket (Hannover sozial)“ gewechselt und konnten ihre monatlichen Kosten dadurch auf 30,40 Euro reduzieren.

Das GVH-Jobticket führt der Verbund 2024 als Übergangstarif mit Anhebungen vorerst weiter. Das Gesamtsortiment mit vielen Preismengenstaffelungen wird allerdings bereinigt, da es aufgrund des „Deutschlandtickets Job“ keine Nachfrage mehr gebe, so die Begründung.

Die Seniorennetzkarte wird 2024 erstmals teurer

Tiefer in die Tasche greifen müssen die Senioren: Seit ihrer Einführung 2021 hebt der GVH den Preis für die netzweit gültige Seniorenkarte an: Im Einzelverkauf sind es 2,20 Euro mehr auf dann 32,20 Euro (plus 7,1 Prozent), im Abo 1,80 Euro (6,8 Prozent) und bei der Jahreskarte 7 Prozent bei neu 21,60 Euro.

