﻿H-OT: Die beliebtesten Kfz-Kennzeichen in Hannover

Kostenfrei bis 17:55 Uhr lesen

Wie geht es eigentlich ..?

Vom Direktor am Varieté zum Pendler im Familienbusiness: So geht es dem früheren GOP-Chef Dennis Bohnecke mit seiner Tee- und Ideenfamilie in Hannover. Er blickt zurück auf 20 Jahre mit „Liebe und Leidenschaft“. Und will in Zukunft einen Schatz hüten.