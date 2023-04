﻿Rückschlag für die City: H&M schließt großes Geschäft in Hannovers Innenstadt

Die schwedische Modekette Hennes & Mauritz schließt einen ihrer zentralen Standorte in der Fußgängerzone von Hannover. Der Textilhändler muss einen Sparkurs fahren – aber für die Einkaufsstadt setzt sich damit eine Reihe schlechter Nachrichten fort.

Hannover. Die schwedische Modekette Hennes & Mauritz (H&M) trennt sich von einem ihrer drei Innenstadtstandorte in Hannover. Das Unternehmen bestätigte am Montagmittag Informationen dieser Zeitung, dass die Großfiliale am Schillerdenkmal im Herbst geschlossen wird. Dort verkauft H&M auf drei Etagen Mode. Nach Gewerkschaftsangaben sind 34 Beschäftige von der Geschäftsaufgabe betroffen.