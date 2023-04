﻿Habeck in Hannover: Fernwärmeprojekt der Stadt ist „bewundernswert“

Hannover. Bei der Autofahrt zwischen Hannover-Messe und Rathaus bekommt Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) die Probleme der mangelhaften Verkehrswende hautnah mit. Sein Dienstwagen bleibt im Stau am Aegi stecken, er eilt gemeinsam mit der gesamten Entourage zu Fuß quer über den Friedrichswall zum Rathaus. Selbst schuld, mag man denken: Er hätte ja Stadtbahn oder Lastenrad nehmen können. Bei Grünen-Politikern ist man oft geneigt, besonders kritisch zu sein.

Habeck staunt bei Onay im Rathaus

Im Rathaus, wo er seinen Parteifreund Oberbürgermeister Belit Onay besucht, staunt er dann nicht schlecht. „Und ich dachte, mein Ministerium wäre imposant“, entfährt es ihm beim Anblick der schlossähnlichen Halle. Aber eigentlich ist „der liebe Robert“ (Onay) nicht zum Bewundern von Architektur gekommen.

„Echte Leistungsschau für die Zukunft“: Bundeswirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck auf der Hannover-Messe am Stand von Phoenix Contact. © Quelle: Rainer Dröse

Onay und Habeck: Beide haben es schwer derzeit, weil sie unpopuläre Themen stemmen wollen. Was liegt näher, als sich gegenseitig unterzuhaken. Habeck ist wegen der Industriemesse gekommen, er lobt den weltgrößten Techniktreff: „Hannover ist eine echte Leistungsschau für die Zukunft.“ Auf der Messe sei „große Entschlossenheit zu spüren, das Know-how zu nutzen, um nach vorne zu kommen“ bei zentralen Themen wie Transformation, Dekarbonisierung und Diversifizierung von Wirtschaft und Energieversorgung.

Förderbescheid für Salzgitter-Stahl

Auf der Messe hat Habeck gemeinsam mit Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) einen Förderbescheid nahezu in Milliardenhöhe an Salzgitter-Stahl überreicht, um dort den Abschied von fossilen Brennstoffen finanziell zu erleichtern. Auch für Hannover, dessen Anstrengungen beim Fernwärmeausbau Habeck als „bewundernswert“ bezeichnet, stellt er Zuschüsse in Aussicht. Gerade erst sei ein neues Förderprogramm für die Wärmewende in Kommunen aufgelegt worden, ermuntert er Onay, sich mit Hannover zu bewerben.

Gegenseitige Unterstützung: Bundesklimaminister Robert Habeck (li.) mit Oberbürgermeister Belit Onay (beide Grüne) im Neuen Rathaus. © Quelle: Rainer Dröse

Der stellt heraus, welchen ambitionierten Weg Hannover mit seinem Fernwärmeprojekt gehe, um sich aus der Abhängigkeit von Gas, Kohle und Öl zu verabschieden. „Personen aus Hannover haben eine unrühmliche Rolle dabei gespielt, uns in diese Abhängigkeit zu bringen“, stichelt er gegen Ex-Kanzler Gerhard Schröder (SPD), ohne ihn zu nennen.

„Klimakrise duldet keinen Aufschub“

Jetzt aber investiere Enercity fast 650 Millionen Euro in die Wärmewende und wolle in den kommenden Jahren 34.000 weitere Haushalte ans Fernwärmenetz anschließen. „Die Klimakrise duldet keinen Aufschub“, sagt Onay. Habeck bezeichnet Niedersachsen als „Krafthaus der Energieversorgung“ und lobt Windenergie und schnell aufgebaute LNG-Terminals. Dann muss er weiter.