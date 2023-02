﻿Hackerangriff auf Flughafen Hannover: Webseite immer noch offline

Nicht nur der bevorstehende Verdi-Streik am Freitag macht dem Flughafen Hannover zu schaffen: Am Donnerstagmorgen legten offenbar russische Hacker von Anonymous die Webseite des Airports lahm. Bis in den Abend war sie nicht erreichbar. Getroffen hat es bundesweit sechs Flughäfen.

