﻿Hackerangriff auf die Üstra? Schadsoftware entdeckt – Krisenstab auf Fehlersuche in Hannover

Das Nahverkehrsunternehmen Üstra in Hannover ist Ziel eines Angriffs mit einer Schadsoftware geworden. Betroffen sind unter anderem Fahrgastinformationen und Kundenservice, aber nicht der Fahrbetrieb mit Bussen und Bahnen.

Hannover. Die Üstra ist Ziel eines Angriffs mit einer Schadsoftware geworden. Das Verkehrsunternehmen hat deshalb unterschiedliche Systeme vom Netz genommen – was Fahrgäste vor allem daran bemerken, dass Fahrgastinformationen an den Anzeigetafeln der Stationen und in den Bahnen zumindest teilweise nicht zur Verfügung stehen. „Die Infrastruktur für den Betrieb ist aber nicht betroffen, der Bus- und Bahnverkehr kann regulär weiterlaufen“, sagt Sprecher Heiko Rehberg. Die Netzwerke für diesen Bereich sind von den anderen getrennt und blieben von der Schadsoftware unbehelligt.