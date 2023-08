Hackerangriff auf die Webseite der S-Bahn Hannover – Zugbetrieb nicht betroffen

FAQ

So viele Krankschreibungen wie nie in Niedersachsen: Das müssen Sie zum Thema wissen

Wie die Krankenkasse DAK mitteilt, hat sich in Niedersachsen in der ersten Hälfte des Jahres 2023 jeder zweite Versicherte mindestens einmal krankschreiben lassen. Das ist ein neuer Höchststand. Was sind die Gründe dafür? Und was ist dazu sonst noch wissenswert?