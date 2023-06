Porträt

Von Hannover an die Weltspitze: Dirigentin Joana Mallwitz startet in Berlin

Joana Mallwitz ist die wohl gefragteste Dirigentin der Gegenwart. In Berlin tritt sie nach dem Sommer einen neuen Job an. Ihre musikalische Heimat aber ist Hannover. Wie fühlt sie sich auf dem Weg an die Weltspitze?