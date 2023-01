﻿Ein Hahn wartet auf die Bahn

Ein Hahn hatte es sich vor wenigen Tagen an der Stadtbahn-Haltestelle Am Brabrinke in Wülfel auf einem Fahrradlenker gemütlich gemacht. Das Tierheim rät in einem solchen Fall: Unter den Arm klemmen.

HAZ-Leser Ludwig Schacht fotografiert einen Hahn an der Stadtbahnhaltestelle Am Brabrinke in Wülfel.

Hannover. Wartet er tatsächlich auf die Bahn? Ein Hahn hat es sich  an der Stadtbahn-Haltestelle Am Brabrinke in Wülfel auf einem Fahrradlenker gemütlich gemacht. Weit entfernt vom nächsten Bauernhof, aber einige Schrebergärten sind in der Nähe. Niemand der Wartenden am Bahnsteig zeigte sich zuständig für das Tier, schreibt unser Leser Ludwig Schacht, der die Szene vor einigen Tagen auch fotografiert hat. Ob der Hahn später in die Linie 1 eingestiegen ist, ist nicht überliefert.

Wie verhält man sich in einem solchen Fall? „Am besten ist, das Tier unter den Arm zu nehmen und zur nächsten Polizeistation zu bringen“, rät Arvid Possekel vom Tierheim Hannover. Hähne seien domestizierte Tiere und an Menschen gewöhnt. „Es gibt nur wenige, die biestig sind – und das merkt man schnell, wenn man sich vorsichtig nähert.“

Wildtiere in Ruhe lassen

Wildtiere dagegen sollte man in Ruhe lassen, wenn nicht unmittelbar Gefahr droht. So zeuge der Fall eines Mannes, der in Barsinghausen jüngst mit einem Wildschwein rang, von einer deutlichen Fehleinschätzung der Situation.