﻿Hainholz: Lärm vom Basketballfeld nervt nachts die Nachbarn

Hainholz. Anwohner am Karl-König-Platz in Hainholz beklagen massive Ruhestörungen, seit die Stadt in der unmittelbaren Nachbarschaft einen Basketballplatz eingerichtet hat. Bereits im Sommer 2021 machte der Bezirksrat Nord die Stadtverwaltung auf die Probleme aufmerksam.

Der Bolzplatz bereitet ihnen nachts kein Problem, aber das Basketballfeld: Die Anwohner Esther Grote, Ella und Thomas Nuske sowie Thomas Grote (von links) diskutieren die Situation. © Quelle: Nancy Heusel

Verbessert hat sich aus Sicht der Anlieger seitdem nichts. „Es wird auch abends gespielt. Die Jugendlichen haben dann oft Musikboxen dabei“, sagt CDU-Fraktionschefin Angelika Jagemann. Auf Antrag von CDU, FDP und Linken fordert der Bezirksrat von der Stadt zeitnah ein Konzept gegen den Lärm – und eine Lösung des Problems. Die SPD schloss sich dem Antrag an, die Grünen stimmten dagegen.

Bürger vom Lärm genervt

„Die Bürger sind völlig abgenervt. Und die Stadt stellt sich stur“, sagt Anlieger Thomas Grote. Etliche Nachbarn aus den angrenzenden Mietshäusern wenden sich regelmäßig an den ehemaligen Bezirksratspolitiker. Ihm trauen die Anwohner zu, ihr Interesse zu vertreten. Manchen fällt es nicht leicht, selbst den Kontakt zu Bezirksrat und Verwaltung zu suchen.

Liegt direkt an den Wohnhäusern: das Basketballfeld am Karl-König-Platz. © Quelle: Nancy Heusel

Grote, der von dem Lärmproblem selbst betroffen ist, hat seit 19. Mai Protokoll geführt. Fast täglich treffen sich demnach junge Erwachsene im Alter bis Mitte 30 auf dem Basketballfeld, meist erst nach 20 Uhr und teils bis Mitternacht, berichtet er. „Viele haben einen Ghettoblaster dabei und kommen mit dem Auto aus anderen Stadtteilen.“

Die Anwohner leiden unter dem Lärm. „Die Verwaltung soll erklären, ob sie eine Verlegung des Platzes an einen geeigneten Standort geprüft hat und was dabei herausgekommen ist“, fordert Jagemann. Einigkeit besteht im Bezirksrat darin, dass das noch relativ neue Basketballfeld auf keinen Fall ersatzlos wegfallen soll.

Platzverlegung gefordert

„Es gibt Ausweichflächen, die nicht in direkter Nachbarschaft zu Wohnhäusern liegen“, sagt Edeltraut Geschke (SPD). Deshalb hatte der Bezirksrat die Verlagerung der Spielfläche bereits einmal ins Gespräch gebracht. Auch Jagemann sieht den Bedarf. „Einige Jugendliche fahren extra mit dem Auto nach Hainholz, weil es nicht genügend Basketballplätze gibt.“

Die Stadtverwaltung hatte allerdings zuletzt im Februar alle bisherigen Vorschläge zu einer Verbesserung der Lage abgelehnt. Für eine Verlegung des Basketballplatzes stehe kein Geld zur Verfügung. Außerdem gebe es keine geeigneten Flächen. „Dass es in ganz Hainholz keinen Platz gibt, kann ich nicht glauben“, kommentiert Fares Rahabi (Linke).

Darf eigentlich nur bis 20 Uhr bespielt werden: Das Basketballfeld am Karl-König-Platz liegt auf einem Kinderspielplatz. © Quelle: Katrin Kutter/Archiv

Die Stadt hatte auch geprüft, ob ein neuer Belag aus Kunststoffgranulat zur Lärmminderung beiträgt. Am Moltkeplatz in der List hat der Einbau dieses Materials den gewünschten Effekt gebracht. Die Verwaltung zieht für den Karl-König-Platz allerdings andere Schlüsse. Die Lärmbelästigung werde vor allem durch „Missnutzung“ verursacht, ein Umbau allein könne die Ruhestörung nicht beseitigen. Allerdings teilt die Stadt auch mit, dass ein Schließdienst aktuell leider nicht möglich sei.

Das Basketballfeld in Hainholz liegt formell auf einem Kinderspielplatz. Erlaubt ist das Betreten deshalb nur von 8 bis 20 Uhr, und das auch nur für Jugendliche bis 18 Jahre. Anwohner Grote glaubt, dass der Fehler bereits in der Planung des Basketballfelds auf einem Spielplatz liegt. Die Nutzer, mit denen er spricht, sind meist junge Erwachsene, die abends nach der Arbeit spielen wollen.

Den Austausch des Bodenbelags für rund 80.000 Euro hatte die Verwaltung bereits 2021 abgelehnt, weil kein Geld im Haushalt bereitstand. Die Forderung nach einem Platzneubau sei deshalb illusorisch, meint Stefan Winter (Grüne). „Man kann nur hoffen, dass es im nächsten Haushalt Geld gibt.“

